Au château de Beaugency transformé en musée d'art contemporain, le numérique sublime le patrimoine

Qu'aurait pensé le roi Philippe Le Bel, ancien propriétaire du château de Beaugency, de l'installation futuriste qui occupe désormais les lieux ? Racheté par l'artiste plasticien Jérémie Bellot, le château, ex-musée régional de l'Orléanais fermé en 2009, s'est transformé en une exposition d'art numérique. Expériences lumineuses immersives, formes cosmiques miroitantes, projections de mandalas psychédéliques... Dans cet univers parallèle abstrait, patrimoine et art contemporain se répondent dans une étonnante harmonie. Un véritable dialogue entre passé et présent qui sublime les murs de l'édifice médiéval.

Une expérience immersive et sensorielle

L'espace, l'une des sources d'inspiration de Jérémie Bellot, se reflète dans ses créations. Devant de drôles de constructions symétriques en métal étincelant telles des boules à facettes, l'artiste explique avoir voulu représenter "un alignement de planètes avec leur noyau, entourées par des constellations d'étoiles". Un miroir au sol, où scintillent des faisceaux de projecteurs multicolores, représente quant à lui "un multivers, c'est-à-dire un univers parallèle". “On est dans une forme de nouvelle réalité, une forme de rêve au milieu du cosmos”, ajoute-t-il. Autre inspiration de Jérémie Bellot : la perfection mathématique que l'on retrouve dans certaines formes de la nature, qu'il retranscrit à sa manière en jeux d'ombres et de lumières. Grâce à un parcours immersif et sensoriel étonnant, ce sont tous les sens et une bonne dose d'imagination qui sont sollicités.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Château de Beaugency (@chateaubeaugency)

Démocratiser le patrimoine

L'expérience ne laisse pas les visiteurs de marbre. “C’est bizarre, on en prend plein les yeux, c’est psychédélique”, lance un monsieur tout sourire sous une installation faite de lianes éclairées par des boules lumineuses. “Ça nous permet de voir autre chose, de s’évader", ajoute son amie. Une petite fille, elle, a l'air d'avoir fait de l'espace son nouveau terrain de jeu. “Tout de suite, on est dedans et c’est assez déroutant”, déclare un visiteur devant une projection aux accents cosmiques.

Grâce à des créations qui stimulent l'imagination des petits et des grands, Jérémie Bellot espère rendre la patrimoine accessible à tous, et y aposer un nouveau regard. (France 3 Centre-Val de Loire)

Derrière ces œuvres surprenantes et ludiques se cache en fait une volonté de toucher le plus large public possible et de rendre le patrimoine accessible à tous. “Mêler la passion des vieilles pierres et leur digitalisation pour leur donner vie et permettre une rencontre et le patrimoine et les nouvelles générations", tel est le pari de Jérémie Bellot.

Château de Beaugency, centre d'art numérique - 2 Place Dunois, 45190 Beaugency

Tarif 10 euros - Ouvert tous les jours sauf le lundi pendant les vacances scolaires de 11h à 19h, et le week-end hors vacances scolaires.