Art Basel : la plus importante foire d'art contemporain du monde ouvre sous de bons auspices

Art Basel, la grande foire de l'art contemporain ouvre jeudi 16 juin son édition 2022 au public (le 14 juin aux professionnels), dans un climat plus favorable pour le marché, après deux années chamboulées par la pandémie. Environ 290 galeries, parmi les plus prestigieuses et venues d'une quarantaine de pays, vont exposer leurs plus belles pièces aux riches collectionneurs pour qui la foire de Bâle est un des grands rendez-vous incontournables de l'art contemporain.

Vitrine du marché de l'art contemporain

Les plus grandes signatures de l'art contemporain, dont la sculptrice franco-américaine Louise Bourgeois et le peintre allemand Gerhard Richter, seront exposées pour être vendues aux côtés d'oeuvres de jeunes artistes tels que le Britannique Thomas J. Price, l'Américain Theaster Gates ou sa compatriote Kennedy Yanko. Le collectif féministe russe Pussy Riots sera également de la partie pour un concert punk mardi soir organisé avec le soutien de la foire pour donner une voix à ces activistes très critiques du régime de Vladimir Poutine. Les dons collectés pendant l'événement seront reversés à un hôpital pour enfants en Ukraine.

Réduite à une édition en ligne en 2020, puis repoussée à septembre en 2021 en raison des restrictions sanitaires, la foire de l'art de Bâle devrait cette année se rapprocher de son faste d'avant-pandémie, pour redevenir la vitrine du marché de l'art contemporain. "Je m'attends à une atmosphère très enthousiaste", a présagé Hans Laenen, responsable de la clientèle pour l'Asie Pacifique et l'Europe chez Axa XL, la branche du groupe d'assurance spécialisée dans le marché de l'art lors d'un entretien avec l'AFP.

Cette édition va être "la première vraie foire", "sans restrictions", où les visiteurs vont pouvoir profiter pleinement des animations, souligne-t-il, notant que "le sentiment chez les galeristes est plutôt optimiste". Après une chute de 22% en 2020, le marché de l'art a connu vif rebond de 29% en 2021 pour remonter à 65,1 milliards de dollars (62,4 milliards d'euros), selon Clare McAndrew, une spécialiste du marché de l'art, qui publie chaque année un rapport pour la foire de Bâle.

L'art à nouveau valeur refuge

Si ce rebond a surtout profité aux salles des ventes, les galeries d'art ont également vu leur vente se redresser de 18%, à 34,7 milliards de dollars, tout en restant en-deçà de ses niveaux de 2019. Mais selon Hans Laenen, les records aux enchères contribuent à créer un climat de confiance pour les collectionneurs qui font aussi leur achats auprès de grandes galeries. L'heure est également à celle où l'art pourrait retrouver son statut de valeur refuge face à la guerre en Ukraine, aux secousses en Bourse et aux resserrement des politiques monétaires pour tenter de juguler l'inflation. "Tous les ingrédients sont là pour la foire de Bâle soit un grand succès", selon lui.

Bâle est le berceau historique de cette foire qui s'est depuis étendue en organisant chaque année un événement à Hong Kong et à Miami, et doit prendre la suite de la Fiac à Paris en octobre prochain. Cette édition à Bâle, la ville où a grandit l'artiste Jean Tingely, sera l'occasion pour les organisateurs de démontrer leur savoir-faire alors que le changement d'organisateur a fait l'effet d'un coup de tonnerre dans le monde de l'art parisien.

Pendant l'événement, la ville des bords du Rhin vibre toujours au rythme de la foire, de nombreux événements artistiques s'y greffant pour profiter de la venue des riches collectionneurs. Entre autres, la fondation Beyeler, du nom d'un célèbre marchand d'art bâlois, rendra hommage aux artistes ukrainiens en déployant des oeuvres du photographe Boris Mikhailov à travers la ville.

La foire de Bâle ouvrira ses portes au public du 16 au 19 juin après deux journées et demi réservées aux collectionneurs.