Après avoir été repoussé à septembre, Art Basel 2020 est totalement annulé

Art Basel n'aura pas lieu en 2020. Après avoir consulté les galeries et les collectionneurs, le groupe qui organise la grande foire d'art contemporain suisse a décidé de l'annuler.

Art Basel, une des plus grandes foires d'art contemporain, qui se tient tous les ans à Bâle et qui fêtait cette année ses 50 ans, a annulé samedi 6 juin son édition 2020, après l'avoir repoussée à septembre, en raison de la crise du coronavirus, ce qui faisait chuter son cours lundi à la Bourse suisse.

Le groupe suisse MCH, qui l'organise, a dû se résoudre à annuler l'édition 2020 d'Art Basel. La foire, qui se tient habituellement en juin, avait initialement été repoussée à septembre en raison de la pandémie. Mais, entre les risques sanitaires, les risques financiers pour les exposants, les restrictions de voyages ainsi que les incertitudes concernant les autorisations pour la tenue de grands événements, le groupe suisse a estimé ne "pas avoir d'autre option" que d'annuler cette édition.

Galeries et collectionneurs risquaient de ne pas être au rendez-vous

"La décision d'annuler Art Basel a été prise après des consultations poussées avec de nombreuses galeries (exposant) à Art Basel, des collectionneurs et partenaires ainsi que des experts externes", a indiqué MCH Group dans un communiqué. En conséquence, l'action du groupe MCH Group, qui a déjà perdu 41% de sa valeur depuis début janvier, chutait de 3,35%, à 15,85 francs suisses, peu avant 8h00 GMT. Par comparaison, le SPI, l'indice élargi des valeurs de la Bourse suisse, se repliait de 0,29%.

Pour lutter contre la pandémie de Covid-19, le gouvernement suisse avait pris une série de mesures, à commencer par l'interdiction des événements de plus de 1 000 personnes. Cette première mesure, imposée fin février, avait conduit à l'annulation des grands événements qui ponctuent habituellement l'année en Suisse, dont le salon de l'auto de Genève et les grandes foires horlogères.

Art Basel Miami maintenu

Bâle est le berceau historique de cette foire très prisée des collectionneurs. Mais avec son succès grandissant, les organisateurs de la foire tiennent aussi chaque année une édition supplémentaire à Miami depuis 2002 et à Hong Kong depuis 2013.

A cause de la pandémie, l'événement avait également dû être annulé à Hong Kong où il aurait dû se tenir mi-mars, mais les organisateurs ont pour l'heure maintenu celle de Miami, qui doit avoir lieu début décembre.

La foire de Bâle donne chaque année lieu à un ballet de jets privés au-dessus de l'aéroport de Mulhouse-Bâle, où les riches collectionneurs affluent pour arriver les premiers dans les allées de ce salon qui réunit les plus grandes galeries d'art au monde. L'édition 2019 d'Art Basel avait rassemblé 290 galeries et attiré 93 000 visiteurs et collectionneurs de 80 pays. L'édition 2021 est annoncée du 17 au 20 juin, avec deux journées réservées aux collectionneurs en avant-première les 15 et 16 juin.