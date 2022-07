Accusations d'antisémitisme à la Documenta : la directrice du prestigieux rendez-vous d'art contemporain démissionne

La Documenta, rendez-vous incontournable de la création contemporaine, a fait face ces derniers mois à des accusations d'antisémitisme. Après plusieurs polémiques, la directrice de la Documenta, Sabine Schormann, quitte définitivement son poste.

Le Conseil de surveillance de la Documenta a exprimé "sa profonde consternation sur le fait que des motifs clairement antisémites aient pu être observés" à l'ouverture de la foire d'art contemporain en juin, selon un communiqué. En conséquence un accord a été trouvé avec la directrice, Sabine Schormann, pour "résilier (son) contrat". Une direction intérimaire doit être désignée.

Une œuvre recouverte

Dès les premiers jours de l'événement, une œuvre du collectif indonésien Taring Padi avait fait scandale. Intitulée People's Justice, elle montrait un soldat avec une tête de porc, une étoile de David et l'inscription "Mossad" sur son casque. On y voyait aussi un homme aux longues dents, cheveux bouclés, un chapeau avec l'inscription des SS nazi et un cigare au coin de la bouche, rappelant les caricatures antisémites de juifs orthodoxes. L'œuvre a été recouverte après des demandes de retrait de l'ambassade d'Israël et des représentants des juifs d'Allemagne.

Mais elle a jeté l'opprobre sur cette exposition d'envergure mondiale se déroulant tous les cinq ans et dont c'est la quinzième édition. "Il est essentiel de clarifier rapidement cet incident" et d'en "tirer les leçons", afin d'éviter des dérives antisémites dans le monde culturel et artistique, poursuit le communiqué.

"Beaucoup de confiance a malheureusement été perdue" au détriment de l'exposition, souligne ce texte.