À Roubaix, le musée La Piscine prépare l'exposition de son vingtième anniversaire

Des objets en tout genre résident dans les réserves de La Piscine de Roubaix. À l'occasion du vingtième anniversaire du musée, ces trésors cachés sont ressortis par les conservateurs pour célébrer la riche histoire du lieu.

Retracer la vie de La Piscine

Pour l'anniversaire de l'institution, l'équipe du musée a décidé d'honorer les 20 ans de la vie de La Piscine. Tous les pièces exhumées ont leur propre histoire et racontent également celle du lieu. Elles ont été données, léguées ou bien achetées et sont conservées depuis de nombreuses années dans les sous-sols.

Pour exposer ce passé, La Piscine a sollicité l'imagination de Jacqueline et Jean-Etienne Grislain qui ont été les créateurs du visuel d'ouverture du musée en 2001. Ces derniers ont décidé de créer une frise chronologique pour narrer la vie de ce site si particulier. "On a proposé cette grande fresque du temps en mettant chaque année les éléments importants qui ont porté le musée. Et surtout, on a accentué sur la frise le côté vivant de La Piscine, en montrant le fait que les objets arrivent, qu'ils sont donnés, achetés etc.", explique Jean-Etienne Grislain, scénographe et directeur artistique.

La frise chronologique retrçant les événements matquants du musée La Piscine (France 3 Nord Pas-de-Calais)

Susciter des émotions

Grâce à cette exposition, l'objectif est de transmettre des impressions aux visiteurs, de jouer avec leurs sens et surtout de leur donner une nouvelle façon de découvrir l'art. "Il y a beaucoup d'objets divers, des petits bijoux, des chaussons d'enfants jusqu'à des objets monumentaux, pour essayer de susciter une autre façon de voir l'oeuvre d'art", détaille Aline Massé, conservatrice adjointe du musée de La Piscine. L'exposition sera dévoilée au public à partir du 20 octobre 2021, soit 20 ans jour pour jour après la date d'ouverture du lieu.