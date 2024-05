À Rodez, le musée Soulages fête ses 10 ans d'existence.

Le Musée Soulages de Rodez abrite aujourd'hui la plus complète et la plus importante collection des œuvres du peintre Pierre Soulages, mondialement reconnu pour ses nuances de noir. L'artiste lui a donné son nom il y a 10 ans.

C'était il y a 10 ans, le 20 octobre 2010, une date historique pour la ville de Rodez. Ce jour-là, Colette et Pierre Soulages posent la première pierre du musée d'art moderne. Le peintre a 90 ans, et donne son nom à l'Etablissement. Inauguré par le Président François Hollande en 2014, le musée n'a cessé depuis de gagner en popularité. Ce Musée, c'est l'aboutissement d'un projet de longue date porté par un seul homme. Marc Censi, l'ancien maire de la Ville. Il a convaincu l'artiste de lui céder quelques pièces : "Il avait prévu et s'était engagé de faire un musée à Sète. Mais il y a eu un problème avec le Maire, j'ai alors compris que par conséquent, la porte était ouverte pour la ville de Rodez". L'élu a bien fait d'insister et d'y croire. Le Musée est inauguré quatre ans plus tard, en mai 2014. Il est aujourd'hui un établissement culturel majeur pour la région et abrite désormais plus de 500 œuvres du peintre.

L'outrenoir au musée

Huiles sur toiles, outrenoires, œuvres de jeunesse, et tous les travaux préparatoires des vitraux de l'abbatiale de Conques, le Musée permet de découvrir l'entièreté de l'œuvre du peintre : "l'établissement contient l'intégralité de l'œuvre de l'artiste, c’est-à-dire de 1934 jusqu'au dernier tableau qu'il a réalisé le 15 mai 2022" explique Benoît Decron, son directeur, avant de poursuivre fièrement : "Je ne pense pas qu'il y ait au monde un musée plus représentatif de Pierre Soulages que celui de Rodez".

Un visiteur observe une peinture de l'artiste français Pierre Soulages, au musée Soulages de Rodez, le 9 juin 2023. (LIONEL BONAVENTURE / AFP)

Au fil des ans, de nouvelles donations des époux Soulages viennent enrichir les collections. À sa ville natale, l'artiste a fait un cadeau inestimable. Toutes ses œuvres sont aujourd'hui visibles dans le bâtiment construit par le cabinet d'architectes catalans RCR, salué pour beauté. Situé dans un jardin à quelques centaines de mètres de la Cathédrale de Rodez, à la façade composée de plaques d'acier Corten, il était aussi aimé de l'artiste. L'infrastructure permet une parfaite mise en lumière de l'œuvre du peintre dans son entièreté, de ses débuts dans le post-cubisme à ses expérimentations autour du noir, jusqu'à son "outrenoir" et ses grandes toiles qui sont autant de jeux avec la lumière et le spectateur. À ce propos, Pierre Soulages témoignait : "Quand mes toiles sont accrochées comme je les accroche, on peut voir la lumière qui arrive, ou qui disparaît. Ainsi, elles apparaissent telles qu'elles sont au moment du regard".

En dix ans d'existence, ce joyau d'art accueille chaque année 130 000 visiteurs, dans une ville qui compte 24 000 habitants.

Week-end d'anniversaire du Musée : du 29 mai Au 2 juin 2024.