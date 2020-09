Yvonne Sursock Cochrane, figure emblématique de la défense du patrimoine de Beyrouth, est morte à 98 ans

"Lady Cochrane", issue de la famille Sursock, l'une des plus grandes familles grecques orthodoxes du Liban, avait consacré sa vie à la préservation du patrimoine de Beyrouth.

Qualifiée par certains de "mémoire" de Beyrouth, grande figure de la défense de son patrimoine architectural, Yvonne Sursock Cochrane est décédée lundi 31 août à l'âge de 98 ans, ont annoncé ses proches sur Facebook. Ceux-ci n'ont pas précisé si sa mort était directement liée à ses blessures dans l'explosion au port de Beyrouth qui a fait le 4 août au moins 188 morts, plus de 6.500 blessés et dévasté des pans entiers de la ville.

"Lady Cochrane"

Le souffle de l'explosion l'a projetée de plusieurs mètres de la terrasse où elle avait l'habitude de prendre le thé, la couvrant de blessures et d'ecchymoses. Son palais, un joyau architectural du XIXe siècle a également été endommagé, des portes ayant été arrachées, des vitraux brisés et des panneaux en bois de l'époque ottomane balayés.

Yvonne Cochrane était une Sursock, l'une des plus grandes familles grecques orthodoxes du Liban, descendant de marchands qui ont fui le sac de Constantinople en 1453. Ils ont reconstruit leur fortune, avec des palais, des terres et des investissements industriels en Egypte, en Palestine et au Liban. Mariée à un lord irlandais, d'où son titre de "Lady Cochrane", Yvonne Sursock Cochrane avait presque l'âge de son pays, qui célèbre ce 1er septembre son premier centenaire.

Une vie pour la préservation du patrimoine de Beyrouth

A la tête de l'Association pour la protection des sites et anciennes demeures (APSAD) de Beyrouth, fondée dans les années 1960, Yvonne Sursock Cochrane a consacré sa vie à la préservation d'un patrimoine architectural malmené par qiunze années de guerre civile (1975-1990), suivies d'une longue ère de reconstruction sauvage et chaotique qu'elle a dénoncée comme un "massacre archéologique". "Beyrouth, jadis l'un des joyaux de la Méditerranée, en est devenu l'ordure", dénonçait dans les années 1990 Lady Cochrane, appelant à "refaire de ce pays le jardin du Moyen-Orient".

Vue aérienne du Palais Sursock dans le quartier Ashrafiyeh à Beyrouth très endommagé par l'explosion du 4 août 2020. (AFP)

Selon l'Unesco, 640 bâtiments historiques ont été touchés par l'explosion et 60 risquent l'effondrement. La directrice de l'agence onusienne, Audrey Azoulay, a estimé à plusieurs centaines millions de dollars les dégâts subis lors d'une conférence de presse tenue dans les jardins du Palais d'Yvonne Sursock Cochrane à Beyrouth.

Sur les réseaux sociaux, l'annonce de sa mort a suscité émoi et nostalgie, des internautes déplorant la perte d'une "mémoire de Beyrouth". "Une page d'un certain Liban raffiné, cultivé et cosmopolite se tourne", a réagi sur Facebook une internaute.