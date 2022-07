Tour Eiffel : face aux critiques, la direction assure qu'elle "n'a jamais été aussi préservée"

Plusieurs articles de presse ont remis en cause la maintenance de la tour Eiffel. Selon Marianne, des rapports rédigés entre 2010 et 2016 mettent en garde sur les dégradations du monument causées par la rouille. Face aux accusations, la direction dément.

La tour Eiffel "n'a jamais été aussi préservée que maintenant", a assuré lundi la direction, avec une vingtième campagne de peinture dont l'addition a quasiment triplé. La Dame de Fer, âgée de 133 ans, "va continuer à tenir debout avec ce fer impeccable", a assuré Patrick Branco Ruivo, le directeur général de la Société d'exploitation de la tour Eiffel (Sete), soulignant que la campagne de peinture en cours depuis 2019 visait à "la traiter et à la protéger".

"Pour la première fois de son histoire, on a décapé la tour, c'est-à-dire qu'on a retiré l'intégralité des couches de peinture" sur l'arc sud situé au-dessus du Champ-de-Mars, et "on a découvert que le fer puddlé était impeccable alors qu'on était dans la partie la plus abîmée" par la rouille, répond Patrick Branco Ruivo.

Travail de décapage

C'est ce décapage qui avait fait ressortir, début 2021, la présence de plomb dans les couches de peinture précédentes, et entraîné la suspension des travaux pendant huit mois. Si le décapage ne concerne que 5% du monument, "il y a 15% de la structure qui, pour la première fois, est vraiment reprise en profondeur, comme le préconisait un rapport", souligne-t-il.

Cette partie de l'opération est désormais terminée avec le démontage d'un échafaudage de 450 tonnes, plus haut que l'Arc de Triomphe, qui doit être achevé d'ici le feu d'artifice du 14 juillet. Le retard pris et le changement de méthode ont eu pour conséquence le quasi-triplement du coût du chantier, de 32 à 84 millions, selon le directeur général.

Quant aux plus de 800 défauts évoqués par Marianne, sur 18 000 pièces, il s'agit pour la plupart de pièces qui n'avaient pas reçu la note maximale, assure le directeur. "Les 68 éléments qui ont fait l'objet d'une alerte étaient des éléments secondaires", comme des cornières, ajoute-t-il. Leur remplacement progressif est en cours.

Parmi les monuments les plus visités au monde, le chef d'oeuvre de l'ingénieur Gustave Eiffel a retrouvé début 2022 un niveau de fréquentation pré-Covid, avec plus de 20 000 visiteurs par jour.