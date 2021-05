Portugal : le pont pédestre suspendu le plus long du monde a été inauguré

Le plus long pont suspendu du monde, qui culmine à 175 mètres au-dessus de la rivière Paiva, est situé près de Porto, au Portugal. Réservé aux piétons, il mesure un peu plus de 500 mètres.

À Arouca, au Portugal, des Français habitant dans le pays vont vivre une expérience vertigineuse. Ils vont marcher sur un pont de 516 mètres de longueur, situé à près de 175 mètres au-dessus de la rivière Paiva. Il s'agit du plus long pont piéton du monde, qui relie deux escarpes de granit dans une magnifique vallée. Il vient tout juste d'être inauguré.

Le pont a coûté 2,3 millions d'euros



La structure permet de voir et de sentir le vide au-dessous de soi. "Ce que j'aime, c'est cette liberté, le fait de se retrouver presque dans le néant (...), il n'y a pas de plancher, il n'y a rien. C'est une sensation très agréable", se réjouit une Française. Avec ce pont, le Portugal espère attirer des touristes du monde entier, après la crise du Covid-19. En attendant, les locaux découvrent ce nouveau patrimoine, prudemment. Il faut dire que le pont bouge légèrement, et en permanence. Il a coûté 2,3 millions d'euros, et a en partie été financé par les fonds européens. Les ingénieurs l'ont conçu le plus fin possible pour ne surtout pas dénaturer les lieux.