L'astronaute Thomas Pesquet et la cheffe pâtissière Jessica Préalpato parraineront le pavillon français de Dubaï 2020

Diffuser "l'audace française" est la mission confiée à l'astronaute Thomas Pesquet et la cheffe pâtissière Jessica Préalpato qui parraineront en octobre prochain le pavillon de la France à l'exposition universelle de Dubaï

L'astronaute Thomas Pesquet et la cheffe pâtissière Jessica Préalpato ont été sélectionnés pour parrainer en octobre prochain le pavillon de la France à l'exposition universelle de Dubaï. Ces personnalités doivent aider à "faire connaître l'audace et l'art de vivre à la française", selon les responsables du projet.

Deux visages de la culture et de l'innovation responsables

"Le choix s'est fait après une discussion avec les conseillers de l'Elysée et le Président de la République", a expliqué Erik Linquier, commissaire général du Pavillon France et président de la Cofrex (compagnie française des expositions).

"L'élection de Jessica Préalpato comme meilleur chef pâtissier du monde en 2019, et son engagement en faveur d'une gastronomie plus responsable et respectueuse de la planète, font d'elle une figure emblématique de la France. Et l'implication de Thomas Pesquet pour sensibiliser toutes les générations à la protection de l'environnement le placent comme le visage de l'innovation durable", a ajouté Erik Linquier.

"Connecter les esprits, construire le futur"

"J'aime parler de recherche, d'environnement, d'innovation et de modernité", a commenté Thomas Pesquet, interrogé par l'AFP sur sa mobilisation personnelle dans ce rôle d'ambassadeur de la France. C'est aussi "un vrai défi car pour beaucoup de gens, c'est quelque chose qui ne les concerne pas et n'est pas pour eux. On me faisait les mêmes réflexions quand je parlais d'espace et d'astronomie (...) J'aime me rapprocher des gens et surtout, gommer la distance. C'est exactement ce que je souhaite faire avec le Pavillon", a affirmé Thomas Pesquet.

L'astronaute français Thomas Pesquet (2018) (MARTIN BUREAU / AFP)

Quant à la cheffe-pâtissière du restaurant Alain Ducasse au Plaza Athénée, elle entend "rappeler aux Français que la France regorge de richesses et de gens formidables, et qu'il y a de nombreuses choses qui y fonctionnent très bien!".

"Etant investie dans une alimentation plus saine et plus respectueuse de l'environnement, je suis fière de faire rayonner l'art de vivre français", a-t-elle réagi sur les raisons de son engagement.

La cheffe pâtissière Jessica Préalpato (2019). (LUCAS BARIOULET / AFP)

Le pavillon français de 55 mètres de large, 20 mètres de haut et 63 mètres de profondeur, sera couvert de panneaux photovoltaïques. "Dubai 2020" a pour thème la ville intelligente et durable sous le slogan "Connecter les esprits, Construire le futur". Quelque 25 millions de visiteurs, entre octobre 2020 et avril 2021, y sont attendus, selon les organisateurs.