L'architecte italien Italo Rota, célèbre pour son musée du Novecento à Milan, est mort à l'âge de 70 ans

L'architecte italien Italo Rota, qui a imaginé avec Fabio Fornasari les plans du musée du Novecento dédié à l'art contemporain à Milan, est mort samedi 6 avril dans la cité lombarde, sa ville de naissance. L'architecte et intellectuel Stefano Boeri, président de la Triennale de Milan, l'a annoncé à l'agence de presse italienne Ansa.

Considéré comme l'une des figures les plus intéressantes et polyvalentes de la scène architecturale italienne, il a notamment contribué à la transformation de la gare d’Orsay en l’actuel musée d’Orsay de Paris, en collaboration avec Gae Aulenti, aux côtés de laquelle il a démarré, rappelle le magazine spécialisé Floornature.

Le musée du Novecento, ouvert en 2010, dédié à l'art du XXe siècle, conçu par les architectes italiens Italo Rota et Fabio Fornasari. (MATTES RENE / HEMIS.FR / AFP)

"Nous perdons un ami et une personne très importante des dernières années de la culture italienne. Un homme sophistiqué avec une pensée inattendue et originale. Pour la Triennale, c'est une perte énorme", a déclaré Stefano Boeri, rapporte l'agence Ansa.

Dans un communiqué, la Biennale de Venise a également rendu hommage à l'artiste et a précisé qu'il "collaborait depuis longtemps avec Carlo Ratti, directeur artistique du secteur architecture de la Biennale, sur des idées novatrices axées sur la durabilité et l'économie circulaire". "Rota avait une idée claire : le bonheur de l'architecture", conclut le texte.

Les années françaises

Né en 1953 et diplômé en 1982 du Politecnico di Milano, l'École polytechnique de Milan, il a vécu à Paris à la fin des années 1980. Dans la capitale française, il a signé la rénovation du Musée d'art moderne au Centre Pompidou, toujours avec Gae Aulenti, de même que les nouvelles salles de l'école française à la Cour carrée du Louvre, l'éclairage de la cathédrale Notre-Dame et le long de la Seine et la rénovation du centre de Nantes.

Après la France, Italo Rota retourne dans son pays au milieu des années 1990. À la tête de son cabinet milanais, ses projets se caractérisent, selon Floornature, par "un choix de matériaux innovants, des technologies de pointe et une recherche approfondie sur l’éclairage". Parmi ses réalisations, la promenade du Foro Italico à Palerme (Médaille d'or de l'Architecture italienne pour les espaces publics 2006), la villa à Florence du styliste italien Roberto Cavalli et son Just Cavalli Café à Milan, ainsi que le pavillon du Koweit à l'Expo 2015 de Milan.

Façade extérieure du musée du Novecento, en Italie, conçu par les architectes italiens Italo Rota et Fabio Fornasari. (OLART FABIEN / HEMIS.FR / HEMIS.FR)

En dehors de l'Hexagone, de nombreuses œuvres ont été réalisées à l'international par Rota, comme la Casa Italiana à l'université Columbia, New York (1997), le Temple hindou à Mumbai (2009) ou encore le Chameleon Club à l'hôtel Byblos à Dubaï (2011).