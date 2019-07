Carcassonne : la charpente d'une tour médiévale classée endommagée par le feu d'artifice

La charpente de la tour n'est pas entièrement partie en fumée mais des travaux devront être menés et les causes de l'incendie éclaircies.

La charpente d'une des tours médiévales de Carcassonne a été endommagée dimanche par un incendie provoqué par le feu d'artifice du 14 juillet tiré de ce site classé au patrimoine mondial de l'Unesco.



Le feu, qui s'est déclaré pendant le spectacle pyrotechnique au sommet de la tour dite de l'inquisition, a été très rapidement maitrisé par les pompiers sur place, a indiqué le président du Centre des monuments nationaux, Philippe Bélaval, qui s'est rendu sur place lundi.

Les remparts autour de la tour fermés au public

La charpente, datant pour ses parties les plus anciennes de la grande rénovation de la cité médiévale menée au 19ème siècle "n'a pas été brûlée dans sa totalité", mais l'impact exact du feu et de l'eau sur "sa stabilité et son étanchéité" reste à déterminer, a-t-il précisé.

Dans l'attente de cette étude, entamée dès lundi, et des travaux qui seront jugés nécessaires, le tronçon des remparts autour de la tour a été fermé au public, et il y aura "sans doute un bâchage du toit à titre conservatoire", a ajouté M. Bélaval.

En aucun cas il ne s'agit d'un évènement "d'une gravité comparable" à l'incendie de Notre-Dame, a-t-il souligné.

Une enquête va être ouverte pour déterminer les causes

Selon les hypothèses avancées tant par le Centre que de source policière, le feu peut avoir été provoqué par une fusée s'étant glissée dans les ardoises du toit, ou par une retombée de matière incandescente. "Une enquête sera ouverte" pour en déterminer les causes exactes, selon M. Bélaval.

Le sinistre est le deuxième en moins de dix ans à frapper un monument de la cité médiévale, provoqué par le feu d'artifice à grand spectacle qui constitue depuis des décennies une attraction locale. En 2011, c'est la toiture de la tour carrée de l'évêque qui avait été endommagée.

"Il appartient à la ville et au préfet de voire si les conditions de sécurité sont satisfaisantes et s'il y a lieu de revoir les modalités" du feu d'artifice, a commenté Philippe Bélaval.

Située sur la rive droite de la rivière Aude, la Cité de Carcassonne a été classée au Patrimoine mondial de l'UNESCO en 1997. Avec plus de trois millions de visiteurs chaque année, c'est un ensemble médiéval unique en Europe de par sa taille et son état de conservation. Elle doit son importance exceptionnelle aux travaux de restauration entrepris pendant la deuxième moitié du 19ème siècle par Viollet-le-Duc.