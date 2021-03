BTP : la demande de maisons en bois explose

Faut-il se convertir à la maison en bois ? C'est une grande tendance du moment, avec des constructions en pleine progression partout en France. Elle présente les avantages d'être mieux isolées, plus écologiques, et de se construire plus vite. "On avait la volonté d'aller vite, et aujourd'hui une maison en bois se construit beaucoup plus rapidement", explique Philippe Crochet, qui a opté pour une maison constituée à 95% en bois et terminée en neuf mois. Les panneaux sont fabriqués en atelier, et le montage se fait en sept jours. Au final, pour 130 mètres carré, il en a coûté 300 000 euros.

Des carnets de commandes plein

Ce total représente un surcoût de 15% par rapport à une maison en béton. "L'intérêt est de pouvoir intégrer des ouvrants très larges", indique Philippe Crochet. En un an, le nombre de maisons commandées a augmenté de 10% en un an. "Hormis la partie sol qui est en béton, l'ensemble des murs, des menuiseries, des poutres et du plancher sont en bois", détaille Daniel Zarlenga, constructeur Girod-Moretti. Il assure que le carnet de commandes est plein pour 10 mois. Et devant la demande mondiale, les prix du bois augmentent.