Le Musée de l'Illusion, à Paris, promet des expériences renversantes

Ce tout nouveau musée vient d'ouvrir ses portes dans le centre de Paris. Un parcours étonnant où tous les sens sont mis à contribution.

Illusion d'optique, distorsion des formes, trompe-l'œil, le Musée de l'Illusion de Paris promet une multitude d'expériences renversantes. Il vient tout juste d'ouvrir dans le quartier des Halles et attire déjà de nombreux visiteurs.

Inégaux face à l'illusion d'optique

Avec plus de 60 installations interactives, le parcours immersif invite les visiteurs à expérimenter leurs sensations cognitives et sensorielles. Et face aux illusions, chacun réagit différemment. "Il y a des gens qui vont imprimer et réagir sur certaines exhibitions simplement parce que leur œil, leur éducation et leur façon de vivre diffère des autres", explique Steven Carnel, co-fondateur du musée.

Illusion d'optique (Musée de l'Illusion)

La salle Aldebert Ames

Cette salle est un véritable défi d'illusion d'optique. Conçue par l'ophtalmologue américain Adelbert Ames junior, elle semble cubique, alors qu'elle est trapézoïdale. Son sol et son plafond sont inclinés. Quand on se place du côté le plus bas, on paraît petit, alors que le copain, en face, semble géant. L'œil ne reconnaît pas la profondeur, le plancher semble plat. La salle Aldbert Ames (Musée de l'Illusion)

Les hologrammes

Ces images étonnantes créent des illusions 3D. Plus simplifiés, les hologrammes sont déjà présents dans notre vie quotidienne sur les billets et les cartes de crédit notamment. Mais rien n’est si simple à l’intérieur du musée. Le parcours présente des portraits holographiques, des horreur-grams et des images de différentes sortes qui se transforment, apparaissent et disparaissent devant les yeux des curieux.

Hologramme (Musée de l'Illusion)

Le tunnel vortex

L'attraction la plus renversante du musée est sans doute le tunnel vortex. Dans ce long tube droit, notre cerveau nous fait croire que nous ne pourrons jamais rejoindre la sortie. L'expérience demande un peu de lâcher-prise et d'avancer les yeux fermés. Le tunnel Vortex (Musée de l'Illusion)

La chaise Beuchet

Cette chaise propose d'explorer les lois de la perception et de jouer avec les proportions. La taille perçue d’une personne dépend du contexte qui est suggéré par les objets qui l’entourent. "Les éléments semblent placés d'une manière aléatoire, alors qu'ils sont placés d'une manière très rigoureuse, précisément pour faire une illusion d'optique", explique encore le créateur du musée. La chaise Beuchet (Musée de l'Illusion)

Musée de l'Illusion

98, rue Saint-Denis – 75001 Paris

Tél: 07 66 72 76 40



Horaires d’ouvertures

Ouvert tous les jours de 10h à 20h.

Nocturnes jusqu’à 22h les Jeudi, Vendredi et Samedi.

Tarifs

Adulte: 18 euros

Enfant (5 – 15 ans): 12 euros

Enfant (moins de 5 ans): GRATUIT