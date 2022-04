À Paris, la Jam Capsule offre une immersion à 360 degrés dans une série d'œuvres d'art

C'est un dispositif scénique qui s'installe pour une durée de deux ans au parc des expositions de la Porte de Versailles à Paris. Jam Capsule est une immersion sonore et visuelle dans plusieurs univers : la peinture flamande du 15e siècle, les photos de Yann Arthus-Bertrand sur le monde sauvage, la vie de Maria Callas... Quatre capsules sont pour l'instant au programme. Chacune dure 50 minutes et se présente sous la forme d'une bulle à 360 degrés dans laquelle sont projetées des images.

Chaque court-métrage raconte une histoire avec des témoignages et des informations projetées au sol. Marleen de Backer, directrice générale de l'Atelier Jam, explique le choix de la peinture flamande. "C'est une thématique qui nous est chère parce que dans la peinture des maîtres flamands du 15e siècle, il y a énormément de détails. Chaque détail amène à un autre détail. Vous avez le tableau dans son intégralité, mais vous avez aussi des scènes et toutes ces scènes composent un tout", analyse-t-elle.

De nouvelles créations à venir

La capsule dédiée à Maria Callas est entièrement conçue à partir d’archives. Selon Tom Wolf, auteur, réalisateur et spécialiste reconnu de la cantatrice qui a supervisé la création, "cette scénographie immersive avec des projections géantes permet de redécouvrir ses plus grands airs, de ressentir intensément l’émotion que laisse filtrer sa voix, mais aussi son visage et ses expressions pour la première fois mises au coeur d’une telle conception".

La Jam Capsule sera amenée à évoluer pendant les deux ans de l'exposition. "On considère cet espace aussi comme un lieu créatif. On va recevoir les artistes le lundi et le mardi, quand nous serons fermés, et nous ferons des essais", poursuit Marleen de Backer. Une capsule sur le Japon est également à découvrir pour le lancement de l'exposition.

La Jam Capsule est ouverte du mercredi au dimanche après-midi au parc des expositions de la Porte de Versailles. Plus d'informations sur le site web de l'exposition.