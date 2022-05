À Nice, une galerie dédiée aux NFT propose des œuvres numériques immatérielles

Difficile d’être passé à côté de la vague NFT. Les non fungible tokens ou jetons non fongibles sont des œuvres d’art numérique unique. Vidéos, peintures animées, dessin, le panel est large. Le phénomène est d'une telle ampleur que des galeries d’art dédiées aux NFT fleurissent à travers le monde. Après les premières à New York et en Chine, ces galeries peu conventionnelles se multiplient en France.

Une œ uvre infalsifiable

À Nice, la première de la ville a ouvert ses portes, prête à conquérir ce nouveau marché qui semble prometteur. Sur les murs, les canevas ont laissé place à plusieurs écrans suspendus diffusant les différentes œuvres. “L’intérêt, c’est qu’on a une œuvre infalsifiable, sécurisée qu’on peut trouver uniquement en ligne dans une base de données décentralisée”, explique Claire Authié, directrice marketing de la galerie Diapo. Chaque œuvre est liée à un certificat numérique d’authenticité rendant toute contrefaçon ou vols impossibles.

Cet art, créé sur ordinateur, permet des possibilités artistiques infinies à l’inverse des techniques traditionnelles comme la peinture ou la sculpture. L’œuvre NFT peut se mouvoir et prendre vie sous les yeux des curieux grâce à des techniques mêlant 2D et 3D, pour un rendu immersif.

L’un des as en la matière est l’artiste américain Beeple, Mike Winkelmann de son vrai nom. Si l’artiste était plutôt confidentiel à ses débuts, ses œuvres parfois dérangeantes inspirées de la pop-culture et des jeux vidéo se vendent aujourd’hui à prix d’or. L’un de ses plus gros collages rassemblant 5 000 de ses œuvres a été adjugé pour la somme astronomique de 69,3 millions de dollars, lors d’une mise aux enchères Christie's en 2021.

Diapo Gallery, 14 rue Droite, Vieux Nice, visite sur rendez-vous.