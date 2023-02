À Mirecourt dans les Vosges, le Musée de la lutherie et de l'archèterie françaises fête ses 50 ans

À partir du samedi 11 février 2023, l'exposition "La fabrication de la musique" ouvre ses portes pour célébrer les 50 ans du musée de Mirecourt, capitale française de la lutherie.

Le musée de Mirecourt, dans les Vosges, a choisi de raconter ses 50 ans d'histoire à travers l'exposition La fabrication de la musique, du 11 février au 31 décembre 2023. Elle présente les plus grandes acquisitions du musée, comme la contrebasse de Bernardel ou un violon sculpté à l’effigie de Niccolò Paganini. La ville de Mirecourt, considérée comme la capitale française de la lutherie grâce à sa production traditionnelle d'instruments à cordes, a bénéficié de nombreux dons de pièces pour son musée .

France 3 Lorraine - Nancy : Sophie Valsecchi / Jean-Pierre Petitcolas / Elisabeth Targe

Des instruments de plus de 200 ans sont exposés, comme le violon du célèbre luthier Nicolas Lupot, décoré de fleurs de lys. D'autres sont présentés en pièces détachées pour permettre aux visiteurs de mieux comprendre ces instruments. Mais leur ancienneté les rend très fragiles, c'est pourquoi l'équipe du musée s'attache à les conserver précieusement. "Quotidiennement, toute l'équipe surveille le taux d'humidité et la température dans le musée pour que les instruments soient dans les meilleures conditions possibles le temps de l'exposition", explique Mathilde Romary, responsable des projets culturels du musée de Mirecourt.

Une exposition accessible à tous

L'exposition s'intéresse au processus de fabrication des instruments et notamment au savoir-faire qui a été transmis de génération en génération. "On part quand même de planches de bois et on arrive à un instrument qui va résonner, qui va jouer. Le fait de voir l'artisan travailler, ça facilite l'entrée dans le monde de la musique qui peut paraître un peu fermé pour certains", raconte Marie-Odile Fontaine, médiatrice culturelle du musée. Plus généralement, l'exposition entend s'adresser à tous les publics, des mélomanes aux néophytes, notamment avec l'intégration d'ateliers interactifs et pédagogiques.

Enfin, La fabrication de la musique met en avant toutes les étapes qui permettent d'arriver à la production de musique et insiste sur le rôle des auditeurs. "Il y a les luthiers et les archetiers qui fabriquent les instruments, puis les musiciens en jouent. Ensuite, ces musiques sont entendues par des auditeurs. Tout le monde écoute de la musique qu'on le veuille ou non et donc d'une certaine façon, on participe à la fabrication de la musique", estime Valérie Klein, directrice du musée de Mirecourt.

Exposition "La fabrication de la musique" au Musée de la lutherie et de l'archèterie françaises à Mirecourt. Tarif plein : 5 euros. Tarif réduit : 4 euros. Gratuit pour les enfants. Du 11 février au 31 décembre 2024.