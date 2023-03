À Lyon, l'exposition "Contre-bande" explore les cultures musicales alternatives des années 80 et 90

La Bibliothèque de la Part-Dieu à Lyon a collecté depuis 2009 plus de 10 000 enregistrements : cassettes, vinyles, CD, provenant de circuits musicaux en marge. Face au rejet de la culture dominante, de jeunes groupes lyonnais s'organisent et créent de manière autonome. Un phénomène relaté dans l'exposition "Contre-bande", à découvrir jusqu'en août 2023.

Entre le début des années 80 et la fin des années 90, le secteur musical européen s'enrichit de plusieurs mouvements alternatifs émergents, tels que le punk ou la musique industrielle. Dans cette même dynamique de rejet de la culture dominante, de jeunes générations d'artistes autodidactes donnent libre court à leur créativité débridée.

Une contre-culture précieuse et intuitive jalonnée par des objets qui deviendront emblématiques d'une époque : cassette audio, instruments analogiques (synthétiseurs, boites à rythmes et effets) et aussi magnétophones portables. Des bijoux technologiques qui permettaient aux musiciens de partager leurs créations. Pour eux, inutile d'avoir suivi un cursus musical pour faire de la musique, ou d'avoir un bon coup de crayon pour dessiner. C'est cet esprit que restitue la Bibliothèque de la Part-Dieu à Lyon au travers de l'exposition Contre-bande.

Bibelots en tout genre provenant de la culture "underground" et alternative des années 80 et 90. (France 3 Rhône-Alpes)



10 000 enregistrements, cassettes, vinyles et CD sont réunis dans cet événement gratuit, tout comme des lettres manuscrites illustrées et des photographies. La collection de la bibliothèque rassemble des œuvres majoritairement faites mains de cette contre-culture débridée. "Contre-culture, à l'époque, c'était un terme qui était quand même revendicatif et qui était chargé d'un sens militant. C'est important de le rappeler, comme c'est important de faire les choses par soi-même et de défendre ses propres idées", développe Simon Debarbieux, commissaire de l'exposition.

Des riffs historiques

L'exposition s'attarde également sur les réseaux qu'ont pu tisser les adeptes de cette scène musicale alternative. Les groupes de la région lyonnaise échangent par exemple par courriers avec des Espagnols ou des New-Yorkais. Depuis 2009, le département musique collecte les précieux objets de cette "contre-bande" musicale.

"On acquiert des choses d'aujourd'hui, il y a une grosse vitalité de la production musicale lyonnaise." Cyrille Michaud, responsable musique à la bibliothèque municipale de la Part-Dieu

"Mais également des achats rétrospectifs, des choses qui sont sorties il y a 10, 20, 30 ou 40 ans et qu'on essaye de relayer, pour la partie contemporaine, par des concerts d'artistes émergents, ou des expositions", poursuit Cyrille Michaud. Ces trésors de la musique en marge des circuits formels, d'hier et d'aujourd'hui, sont à découvrir à la bibliothèque municipale de la Part Dieu jusqu'au 19 août.

"Contre-bande, musiques alternatives et culture cassette 1980-1999", bibliothèque municipale de la Part Dieu jusqu'au 19 août.