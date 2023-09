Académie française : Amin Maalouf et Jean-Christophe Rufin s'opposeront pour le poste de secrétaire perpétuel

L'élection visant à succéder à Hélène Carrère d'Encausse, décédée le 5 août, se tiendra jeudi après-midi à Paris.

Deux candidats s'affronteront donc le 28 septembre pour devenir le nouveau secrétaire perpétuel de l'Académie française : les écrivains Amin Maalouf et Jean-Christophe Rufin, a annoncé mardi à l'AFP un membre de la commission administrative de l'institution. Le scrutin pour désigner le successeur d'Hélène Carrère d'Encausse, disparue le 5 août dernier, est prévu jeudi après-midi.

Amin Maalouf favori



Les modalités sont très simples : seuls les votes se portant sur l'un de ces deux hommes seront comptabilisés. Amin Maalouf, écrivain franco-libanais de 74 ans et prix Goncourt 1993 pour Le Rocher de Tanios, est candidat déclaré depuis un certain temps. Il est considéré comme le favori.



Jean-Christophe Rufin, ancien diplomate de 71 ans et prix Goncourt 2001 (Rouge Brésil), a hésité avant de finalement se lancer. "D'abord tenté de renoncer, je suis parvenu à la conclusion que notre grande cause mérite bien quelques sacrifices", écrit-il dans sa lettre de candidature, citée par le quotidien Le Monde.



Le secrétaire perpétuel de l'Académie française est le membre qui dirige cette institution chargée de défendre et promouvoir la langue française. Il n'y a eu que 32 personnes pour occuper ce poste depuis 1634. L'Académie compte 40 sièges, mais seuls 35 sont aujourd'hui occupés, dont 28 par des hommes et sept par des femmes.