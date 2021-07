A 18 ans, la star montante Olivia Rodrigo est invitée à la Maison Blanche pour promouvoir la vaccination auprès des jeunes

Âgée de 18 ans, la chanteuse de tubes récents comme Drivers license et Good 4 u va rencontrer, ce mercredi 14 juillet, le président américain Joe Biden et son conseiller principal contre le coronavirus Anthony Fauci, et va "enregistrer des vidéos sur l'importance de voir les jeunes se faire vacciner".

Forte de ses 28 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux, Olivia Rodrigo répondra également à "des questions importantes que les jeunes peuvent avoir sur le fait de se faire vacciner", a affirmé un responsable de la Maison Blanche.

Les jeunes Américains, moins vaccinés

Après un rythme soutenu dans la campagne de vaccination, les Etats-Unis connaissent à présent un creux. Proportionnellement, les jeunes Américains font partie des groupes les moins vaccinés.

Selon les Centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC), principale agence fédérale de santé publique américaine, 48% de la population totale américaine est entièrement vaccinée tandis que 55,5% ont au moins reçu une dose.