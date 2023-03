"30 Somos", un texte puissant sur la détention de femmes pendant la dictature en Argentine joué au centre d'Histoire de la Résistance et de la Déportation de Lyon

30 comédiennes sur scène pour un récif vif et puissant. 30 prisonnières de la dictature en Argentine dans les années 1970. "30 Somos " résonne avec l'actualité et prend tout son sens lors de représentations les 11 et 12 mars, dans les anciennes cellules utilisées par la Gestapo à Lyon pendant l'occupation.

Trente comédiennes revisitent sur scène une histoire vraie, celle de 30 femmes âgées de 14 à 65 ans et détenues sous la dictature argentine de Videla à la fin des années 1970. Une histoire de solidarité et de résistance. Une performance, haute en symboles, au sein du Centre d'Histoire de la Résistance et de la Déportation de Lyon.

Un spectacle international imaginé par la compagnie lyonnaise Les Trois-Huit, dirigé et mis en scène par Sylvie Mongin-Algan. Après Lyon, 30 Somos (Nous sommes 30) sera présenté au musée de la Reine Sofia de Madrid le 17 mai, puis en Equateur et en Argentine en septembre prochain.

France 3 Rhône-Alpes S. Adam / S. Goldstein / L. Perimony / D. Mollard

En français, espagnol, allemand ou langue des signes, les comédiennes incarnent la résistance, la désobéissance à l'oppression. Dans les geôles d'Argentine, ces femmes avaient développé une forte solidarité. Être unies pour ne pas se soumettre. "Elles ont su que désobéir était la règle pour survivre, donc elles ont construit des programmes de transgression. Théâtre, lecture, danse, chant, tout ce qui était interdit, car de toute façon tout était interdit", raconte Sylvie Mongin-Algan. Ce projet, qui a vu le jour il y a une dizaine d'années et qui a beaucoup voyagé, est basé sur le récit Esquisse des hauteurs de l'autrice argentine Alicia Kozameh, qui a passé quatre années en prison. Autour des huit comédiennes de la troupe, 22 autres femmes, artistes, militantes, participent au spectacle.

La résistance des femmes face à l'Histoire

À Lyon, ces représentations là même où la Gestapo menée par Klaus Barbie a mené les pires interrogatoires, tortures et exécutions sommaires de Juifs et de résistants a une haute valeur symbolique. Le lieu retient et transmet tous ces drames. Les comédiennes présentes ne sont pas insensibles. "C'est un lieu qui absorbe l'énergie, il n'y a pas d'ouvertures, pas de soleil, pas de lumière", raconte la comédienne Joséphine Caraballo. "Et on sait ce qu'il s'est passé ici. Du coup, ça nous nourrit dans tout ce que l'on raconte, ça a du sens." Un devoir de mémoire essentiel. Mais malheureusement les femmes emprisonnées et privées de toute forme de liberté n'appartiennent pas au passé. Une résonance avec les combats menés actuellement dans d'autres pays où l'oppression règne, à l'image de l'Iran ou de l'Afghanistan.

"30 Somos", les 11et 12 mars au Centre d'Histoire de la Résistance et de la Déportation - 14 avenue Berthelot 69007 Lyon