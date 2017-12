DIRECT. Qui succédera à Alicia Aylies ? Suivez la 88e cérémonie des Miss France

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #MISSFRANCE

: Miss Tigri ! Miss Térieuse ! Miss Placed Childhood (titre d'un cd de Marillion)







: Je vote pour Miss Nouvelle Calédonie, puis Provence et Limousin.

: Je vote dans le désordre : Miss Picardie, Miss Bourgogne et Miss Guadeloupe !

: Mais pourquoi les miss Nord Pas de Calais sont tous les ans magnifiques ? C'est quoi leur secret a la fin ?? J'ai trouve ma favorite ce soir !!

: Pas de Calais / Ile-de-France / Tahiti

: Petite salve de pronostics dans les commentaires (si vous avez vu juste seul contre tous à la fin de la soirée, manifestez vous !)



: C'est le moment maillot de bain, et comme depuis le début de la cérémonie, on n'a pas fait dans la sobriété.

: Comme attendu, les Miss se sont fendus d'un clip pour dénoncer les violences faites aux femmes, et inciter les victimes à prendre la parole. Une minute marquée du mot-clé #lesmisssemobilisent.



: Pour moi, c'est Miss Nord Pas de Calais et Ile de France premiere dauphine

: Miss Corse !!!

: Je pense que ce sera Miss Picardie qui va remporter la mise!

: @mjpt Comme c'est chez moi, forcément, Miss Nord-Pas-de-Calais victorieuse, avec Miss Champagne-Ardenne en première dauphine. Et vous ? A vos pronostics dans les commentaires ?



: Cher Pierre; changeons un peu et au lieu de nous donner un pronostic sportif, faites nous part de votre sentiment quant à la gagnante et ses dauphines

: Les prétendantes sérieuses pour le moment dans le désordre : Ile-de-france, Réunion, Corse, Nord-Pas-de-Calais.

: Dans les commentaires, @Anonyme dégaine déjà ses quatre favorites. On ne peut pas lui donner tort, car y figure Miss Nord-Pas-de-Calais #teamnordpasdecalais



: Vive miss France ! J'avais 10 ans quand j'ai commencé à les regarder en famille en cie de gd pere et gd mere, aujourd'hui, j'en ai 44, suis en mission à l'étranger, et vais me faire un plaisir de les regarder tout en me faisant ma sélection sur une feuille comme chaque année. Que les donneurs de leçons, les bonnes âmes, les biens-pensant gardent leurs philosophie pour eux, on en a ras le... casque !

: #missfrance C’est tellement kitsch et tellement sympathique à la fois.

: A noter que Miss Guyane 2017, Ruth Briquet, est la première candidate du concours à porter des dreadlocks.

: Première chute sur le plateau des Miss France, avec la chute de l'écharpe de Miss Limousin, qui réalise son numéro sans qu'on puisse l'identifier.



: Une statistique qui ne sert à rien, mais qui peut vous permettre de briller en famille ou entre amis : les Miss vont changer 40 fois de paires de chaussures ce soir.

: Mélody Vilbert, vous vous souvenez ? Miss France 1995 avait posé avec un maillot des Girondins de Bordeaux.



: Entrée en fanfare de Miss Franche-Comté lors du défilé régional, avec une robe métallique qui a beaucoup inspiré les internautes.

: Point "il est là depuis combien de temps Jean-Pierre Foucault" ? Depuis 1994. Soit 23 ans de présence ininterrompue.



: On peut mettre "Miss France" et "Musée d'Orsay" dans la même phrase, la preuve.



: Tahiti rime avec maudit. L’île a enchaîné quatre deuxième places et une troisième place ces cinq dernières années. Des accessits qui seraient dus à des soucis techniques du serveur de TF1 qui comptabilise les votes. Chaque année, Tahiti crie un peu plus fort au complot… Affaire à suivre ce soir.



: @Lucie A cause du décalage horaire. Il aurait fallu organiser la cérémonie à 17h, heure de Cayenne, pour que cela corresponde aux horaires habituels de la métropole.

: Bonjour,Pourquoi Miss France a lieu a Châteauroux alors que que c'est Miss Guyane qui a gagné ?

: La question s'est posée au sein du comité Miss France, mais deux raisons poussent au maintien de l'ancien découpage : d'une part, parce que certains régions, très grandes, feraient perdre la proximité entre les électeurs et les Miss (Auvergne-Rhône Alpes par exemple). Et d'autre part qu'un concours à 13 candidates et plus 24 changerait fortement la physionomie du scrutin.



: Pourquoi les miss France ne représentent elles pas les nouvelles régions?

: Point chauvinisme : France 3 Hauts de France vous liste dix raisons de penser que Maëva Coucke, Miss Nord-Pas-de-Calais, va être sacrée Miss France ce soir.



: @Anonyme Dans son interview à Ouest-France, Sylvie Tellier a une réponse à opposer à cet argument : "Il y a une élection de Mister France. Ce n’est pas de ma faute si elle n’a jamais décollé." Le concours existe depuis 1993 et le lauréat de l'an passé s'appelle Eloy Pechier.



: Et , Monsieur France ,c'est pour bientôt ? Avec bien sûr défilé en slip de bain, épreuve de bricolage et tour de force pour montrer sa virilité.

: @anonyme Presque ! Avant la Nordiste, Christiane Martel avait décroché le titre en 1953. Mais le paradoxe, c'est que la Lorraine n'avait pas été élue Miss France quelques mois plus tôt : elle remplaçait la lauréate, indisponible pour le concours.







(Patrick Gray / AFP)



: Iris Mittenaere fût-elle la seule française élue miss Univers?

: Sachant que Miss Guyane a été élue l’an dernier, pourquoi l’élection se tient à Châteauroux cette année ? Pour des raisons de décalage horaire, tout simplement. Outre la cité berrichone, Toulouse et Biarritz avaient flairé le bon coup et envoyé un dossier de candidature.



: “On peut être Miss France et féministe, bien au contraire."



Interrogée par Ouest-France, la maîtresse de cérémonie est revenue sur la polémique qui entoure le concours de beauté, dont un des thèmes sera la lutte contre les violences faites aux femmes, en écho à l'affaire Weinstein. " Je ne comprends pas pourquoi aujourd’hui, une jeune femme, sous prétexte qu’elle est jolie, qu’elle assume sa féminité, et qu’elle fait ce choix de se présenter en maillot de bain devant des millions de téléspectateurs ne pourrait pas avoir le droit d’être féministe."





: La vie de prétendante à la couronne de Miss France n'est pas de tout repos. Dans cet article du Monde, on apprend qu'on leur confisque leur téléphone portable pendant une semaine avant la cérémonie et des chaperons sont chargés de surveiller qu'elles ne s'aventurent pas toutes seules en ville.



: "Au moment où l’on a prononcé mon nom, cela a été le chamboulement total. Je ne savais pas ce que je devais faire, ni où je devais aller. Je ne réalisais pas vraiment. J’avais juste envie de serrer ma maman dans les bras en pleurant."





Celle qui a été sacrée l'an dernier raconte ce qui lui est passé par la tête quand on a prononcé son nom en finale. "Je ne comprenais plus ce qui se passait", confie-t-elle à TV Mag.















(Pascal GUYOT / AFP)