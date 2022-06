L’histoire du Titanic revisitée dans une comédie musicale délirante au Théâtre de la Renaissance, à Paris

Le réalisateur James Cameron en avait fait une comédie romantique. L’auteur et metteur en scène Axel Drhey joue la carte de la version humoristique. Un pari osé pour le plus célèbre naufrage de tous les temps. À découvrir tout l’été à Paris.

Du drame à la comédie

Comme dans le film aux onze Oscars sorti en 1997, il y a une histoire d’amour, le capitaine et l’orchestre. Mais la comparaison s’arrête là. D’ailleurs les deux tourtereaux ne portent pas les mêmes prénoms que les héros du mythique long métrage de James Cameron. "On n’est pas dans la peau de Jack et de Rose", prévient le comédien Simon Heulle. "Mais c’est quand même un honneur de représenter ces personnages", précise Lauryn Nounay. Pour éviter un copié-collé du film Titanic, la pièce respecte l’histoire du triste naufrage du paquebot mais dérive dès les premières scènes vers le rocambolesque. "On n’est pas dans le film, ni le remake. On s’amuse avec ses références mais on raconte avant tout le fait divers. On essaye de transformer le drame en comédie", explique Axel Drhey, auteur et metteur en scène du spectacle.

Un voyage immersif

Sur scène, une douzaine de comédiens, danseurs et musiciens embarque le public dans cette folle traversée avec son lot d’intrigues rocambolesques. Un voyage immersif et musical dès l’arrivée des spectateurs. Le Théâtre de la Renaissance est décoré comme un bateau avec en haut du somptueux escalier, un orchestre qui joue. Comme dans la nuit du 14 au 15 avril 1912 quand le réputé insubmersible Titanic heurta un iceberg et sombra quelques heures plus tard dans l’océan Atlantique Nord emportant avec lui, dans les eaux glaciales, près de 1500 passagers.





Titanic, La Folle Traversée - Théâtre de la Renaissance, 20 Bd Saint-Martin 75010 Paris - Jusqu’au 3 septembre 2022, du mercredi au samedi.