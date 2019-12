Grève du 5 décembre : spectacles annulés, fermetures anticipées, les musées et théâtres parisiens affectés

La culture aussi sera touchée par la grève du vendredi 5 décembre contre la réforme des retraites, avec des musées fermés plus tôt que prévu et des spectacles annulés.

Salles de spectacles et musées vont être affectés par la grève du jeudi 5 décembre contre la réforme des retraites et tentent de s'adapter : certaines représentations et nocturnes sont annulées, notamment dans les théâtres privés. Le Châtelet, lui, propose une réduction pour inciter les Parisiens à assister à Un Américain à Paris.



"Beaucoup de théâtres ont annulé des représentations, on peut dire la moitié au dernier pointage. D'autres attendent le retour des spectateurs, pour savoir s'ils arriveront à se déplacer ou pas", a affirmé mercredi Stéphane Hillel, directeur de l'Association pour le soutien du théâtre privé (ASTP) à l'AFP.

"Il y a des craintes si ça se prolonge pour le week-end, et si ça va au-delà ça deviendrait problématique", a-t-il prévenu, même si le théâtre privé se porte mieux qu'après les attentats de 2015-2016.

Personnel en grève au Théâtre des Champs-Elysées

La représentation des Noces de Figaro, mis en scène par le cinéaste américain James Gray, au Théâtre des Champs-Elysées, est annulée jeudi, "une partie du personnel permanent et des intermittents du spectacle ayant décidé de se joindre au mouvement social". Le théâtre de la Porte Saint-Martin et le théâtre Marigny seront également fermés.

En revanche, aucune annulation n'a été annoncée jusqu'ici à la Comédie française. L'Opéra de Paris a prévenu les spectateurs de Raymonda à Bastille que le "déroulement de la représentation pourrait être remis en cause", sans plus de précisions.

A La Villette, "les représentations sont maintenues", avec "impossibilité" de procéder à des échanges ou remboursements. Enfin, au théâtre du Châtelet, des réductions de 30% sont mises en place sur internet pour inciter les Parisiens habitant dans le centre à assister à la représentation d'Un Américain à Paris jeudi soir.

L'ouverture des musées incertaine, nocturnes annulées

Côté musées, l'incertitude règne. Le Louvre a annoncé, sans plus de précisions, que l'ouverture "pourrait être retardée et certaines salles pourront être exceptionnellement fermées".

"En raison du mouvement national de grève, l'ouverture du musée est incertaine le jeudi 5 décembre. La nocturne est supprimée. Le musée fermera donc ses portes à 18h", a indiqué le musée d'Orsay sur Twitter. La nocturne sera également annulée au musée du quai Branly-Jacques Chirac, avec une fermeture annoncée à 19h00.