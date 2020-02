"Gnafron, papa solo", le nouveau spectacle du Guignol de Lyon

La dernière création de la Compagnie M.A. promet son lot de suprises. Gnafron, le meilleur ami de Guignol se retouve du jour au lendemain père d'un nourrisson.

Au théâtre de Guignol de Lyon, chaque nouveau spectacle réserve aux jeunes spectateurs des aventures rocambolesques. Gnafron, papa solo, raconte l'histoire du meilleur ami de Guignol qui se retrouve avec un bébé. Un spectacle où tout ce qui fait la tradition du Guignol de Lyon est respecté avec des courses poursuites et des coups de bâton.

Un papa célibataire, un bébé kidnappé, dans ce nouveau spectacle de Guignol, la célèbre marionnette lyonnaise est soumise à bien des sujets d'actualité.

Laurence Besson signe ici sa première mise en scène de théâtre de marionnettes. Une toute autre approche de la scène. "C'est un travail surtout basé sur l'image et le rythme, ça fait penser à la commedia dell'arte, c'est très efficace", explique-t-elle. Derrière le castelet, les marionnettistes interprètent leur partition et enchaînent parfois jusqu'à sept personnages différents. "On fait les voix, et les manipulations, c'est tout un savoir-faire", assure la comédienne Flore Goubeau.

"Gnafron, papa solo", à partir de 3 ans au théâtre du Guignol de Lyon jusqu'au 6 mars 2020.