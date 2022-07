EN IMAGES. 20 ans de Festival d'Avignon par son photographe Christophe Raynaud de Lage

Rencontre avec Christophe Raynaud de Lage, photographe du Festival d'Avignon depuis 2005, à qui une exposition est consacré à la Maison Jean Vilar. Pour nous, il résume 20 ans de festival en 12 photos.

Il capte le souffle et l’âme du plus grand festival de théâtre du monde depuis 2005. Une quête de "l’instant suspendu", comme il aime à le dire. Et aussi un marathon quotidien de 6 spectacles, soit 20 000 photos par éditions ! Le photographe Christophe Raynaud de Lage participe à écrire l’histoire du Festival d’Avignon. Signe qui ne trompe pas, la BNF a acquis cette mémoire photographique en décembre 2021, et chaque année une sélection de 2000 photos viendra compléter ce trésor. Christophe Raynaud de Lage expose son travail à la Maison Jean Vilar jusqu’au 26 juillet : L’œil présent. Il nous commente une sélection de moments qui l’ont particulièrement marqué.