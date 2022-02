BRUT

Comme les boîtes de nuit, les bals et les dancings ont pu rouvrir le 16 février. À la Roche-Vanneau, en Côte-d'Or, fermé depuis début décembre, le Bal Eden, tenu par Colette et Jean, retrouve ses habitués. "On est des papis et des mamies qui aimons danser. Il était temps que les vieux se bougent", se réjouit une habituée. Elle ajoute : "Moi, c'est ma thérapie. On a besoin de ça pour aider à passer les mauvais et les bons moments, surtout quand on arrive à un certain âge."

Et justement, c'est ici que Colette et Jean se sont rencontrés il y a plus de 20 ans. En 2020, ils ont décidé de racheter les lieux. "On s'est retrouvés au bal, là, on a dansé... Et puis, à la longue, voilà. Et ça continue, on continue de danser", sourit Colette.