À Châlons-en-Champagne, le cirque contemporain fait les 400 coups avec des spectacles aux improbables scénarios

Êtes-vous prêts à endosser le costume d'un inspecteur chargé d’une enquête ? À dévaler l'espace ou encore à embarquer à bord d'un vaisseau pour sauver la planète ? Alors partez à la découverte de la troisième édition du festival Les 400 coups qui se déroule à Châlons-en-Champagne (Marne) jusqu'au 4 février 2022.

Au programme des trois soirées, du cirque contemporain, des acrobaties, de l'humour, mais aussi les grandes questions de société.

Une drôle de conférence

Programmée dans cette nouvelle édition des 400 coups, la compagnie La Sensitive a choisi de porter un regard émancipé sur l’Histoire de l’"Homme moderne". Drôle, vivante et décalée, La Conf’ appelle à affûter nos sensibilités, à cultiver nos désirs, à choisir ce que l’on souhaite voir pousser comme futurs sous nos pas pour ici et maintenant. "On comprend que l'on arrive au cœur d'une expérience et qu'il y a un scientifique qui va communiquer avec nous son savoir et ses observations", explique Mélinda Mouslim de la compagnie La Sensitive.

Se confronter à la réalité de notre monde, c'est le point de départ de la pièce. Un cobaye tente de trouver des solutions. Jusqu'à proposer des options aussi farfelues qu'effrayantes. "Les personnes qui ont un 'R' dans leur nom ou leur prénom doivent faire don de leur vie", lance le chercheur en mission.

Au fil de la représentation, le cobaye-scientifique se fait clown. Théâtre et cirque se mélangent et donnent aux péripéties du personnage une envergure proche de la réalité. "Par le rire on entend peut-être plus de choses", assure Sylvain Décure qui joue le clown. En une heure toute la scène est chamboulée, à l'image des espaces investis par l'être humain.

Du cirque pour tous les âges

La cible privilégiée de la troisième édition des 400 coups : les enfants qui aiment se retrouver sur des chemins imaginaires, partager des histoires et construire des aventures sans trop de contraintes. À l'image du spectacle Le huitième jour de la compagnie La Mob à Sysiph. Sur le plateau, trois énergumènes tirent sur les ficelles jusqu’à tout détricoter, en déconstruisant l’espace, en allant juste un brin trop loin, lorsque le jeu des corps et des surenchères déborde doucement de ses limites.

Autre ambiance avec la compagnie Lonely Circus qui invite le spectateur à partir au cœur de l'Enquête. Que faire quand on est artiste de cirque et qu’on reçoit en héritage des mains d’une femme de 102 ans, quelques objets ayant appartenu à son défunt mari. Un clown blanc de l’après-guerre qui exerça ses talents en duo au cirque Médrano à Paris et au cirque Krone à Munich, avec cette injonction troublante : Qu’il en fasse quelque chose ? Une question vertigineuse prise à bras le corps par le fildefériste Sébastien Le Guen.

Les 400 coups du 1er au 4 février 2022 à Châlons-en-Champagne. Tarif unique 5 € le spectacle.

La Sensitive - La Conf’

1 er février - 20H30

Salle Rive Gauche

Compagnie Lonely Circus - L’Enquête

2 février - 20H30

Espace Solana

La Mob à Sisyphe - Huitième Jour

3 février - 20H30

Salle Rive Gauche