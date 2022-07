Pézenas, ville de cœur de Molière, célèbre tout l'été les 400 ans de l'enfant du pays

Cette année, la France fête les 400 ans de la naissance de Molière, mais à Pézenas dans l'Hérault, la ville du célèbre dramaturge, une compagnie joue ses pièces sur scène tout l'été, et ce depuis 20 ans !

Molière (1622-1373) est l’enfant chéri de Pézenas. Son passage a laissé beaucoup de souvenirs dans la petite cité de l'Hérault. C’est ainsi que de festivals en représentations théâtrales, Pézenas cultive toujours la passion pour la comédie et le verbe que Molière lui a inspiré.

Un été d'anniversaire

À l'occasion du 400e anniversaire de la naissance du célèbre auteur, la ville lui rend un bel hommage avec les plus grandes œuvres de son répertoire. Tout au long de l'été, la compagnie de L'Illustre théâtre présente quatre de ses pièces parmi les plus célèbres. L’Avare, Le Bourgeois Gentilhomme, Le Malade Imaginaire et Les Précieuses Ridicules ainsi que deux nouvelles créations sur le thème du légendaire auteur Holà ! Hé ! Sganarelle ! sont au programme.

Un peu comme à la Comédie Française, certains comédiens jouent plusieurs rôles sur l'intégralité du programme. C'est le cas de Pierre-Luc Scotto qui joue six personnages différents par semaine. Un véritable marathon théâtral. "J'aime les rôles de composition. Un rôle pour moi, c'est une énergie particulière, c'est une voix qui change, un corps aussi. Donc c'est impossible de mélanger les pinceaux", rapporte le comédien.

L'enfant de Pézenas

"Si Jean-Baptiste Poquelin est né à Paris, Molière est né à Pézenas !". C'est en ces termes que la ville de Pézenas décrit le lien immense qu'elle entretient avec le dramaturge. C’est en effet dans cette cité occitane que commence véritablement la carrière de Molière, avec la rencontre du Prince de Conti, le troisième personnage de l’État.

En 1650, les États Généraux du Languedoc se tiennent à Pézenas et la troupe de L’illustre Théâtre est retenue pour divertir ces messieurs des États. Depuis, les Piscénois n’ont plus oublié Molière.