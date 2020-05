Spectacles annulés : les organisateurs pourront proposer un avoir, ou bien rembourser, selon une ordonnance du gouvernement

Ceux qui avaient acheté un billet pour une représentation artistique, annulée entre le 12 mars et le 15 septembre 2020, pourront se voir proposer un avoir. Ils pourront aussi se faire rembourser.

Le gouvernement a pris jeudi 7 mai une ordonnance qui autorise les organisateurs de manifestations culturelles et d'événements sportifs, à proposer des avoirs pour rembourser les prestations ou spectacles annulés, mais les clients auront toujours la possibilité de demander le remboursement à l'issue d'un certain délai.

Cette mesure, qui s'applique aux "organisateurs privés d'événements culturels ou sportifs, quelle que soit leur forme juridique (entreprises, associations)" doit leur permettre de "préserver leur trésorerie en proposant aux spectateurs de bénéficier de propositions équivalentes dans les mois suivants", selon un communiqué du ministère de Sports.

Le spectateur pourra aussi se faire rembourser

"Le spectateur d'une représentation artistique qui aurait été annulée entre le 12 mars et le 15 septembre 2020 pourra ainsi bénéficier d'un avoir pour une représentation au cours de la saison 2020-2021 à venir. Pour les participants à un festival dont l'édition 2020 a été annulée, ils pourront de même bénéficier d'un avoir pour l'édition 2021 du même festival", expose le ministère dans un communiqué. Mais "si le spectateur ne souhaite pas bénéficier de cette proposition, il pourra se faire intégralement rembourser", ajoute le cabinet de Roxana Maracineanu.

Dans le monde du spectacle et du sport, de nombreuses voix ont réclamé de ne pas demander le remboursement des billets, surtout pour les petites structures les plus fragiles. Le gouvernement avait pris une ordonnance similaire, le 25 mars, pour la vente de voyages et de séjours touristiques.