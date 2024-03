"The Regime", "La Peste", "Palm Royale", "Furies" : on regarde quoi comme séries en mars ?

Franceinfo Culture vous propose sa sélection mensuelle de séries à découvrir sur les plateformes de streaming. Des mystères, des intrigues policières ou politiques, de la comédie et un biopic sulfureux, tous les genres sont au programme ce mois-ci.

Le printemps pointe le bout de son nez, mais les plateformes ont de nombreuses nouveautés à proposer pour vous inciter à rester encore un peu sur votre canapé ! Ce mois de mars s'annonce plein de promesses avec la sortie de nouvelles séries très attendues comme The Regime qui raconte la quête de pouvoir d'une chancelière autoritaire avec Kate Winslet, ou encore Supersex, biopic sulfureux de Rocco Siffredi. Au programme également, de l'action avec Furies ou encore du rire avec Palm Royale.

"The Regime" : Kate Winslet au pouvoir

Jeux de pouvoir et intrigues de couloirs, Kate Winslet est au cœur de cette nouvelle série politique corrosive de HBO. La célèbre actrice campe une chancelière autoritaire et impopulaire à la tête d’un régime européen moderne au bord du gouffre.

Produite par Will Tracy (Succession) et réalisée par Jessica Hobbs et Stephen Frears, cette série en six épisodes réunit un casting international cinq étoiles avec, entre autres, Matthias Schoenaerts, Hugh Grant ou encore Guillaume Gallienne.

"The Regime", le 4 mars sur Prime Video via le pass Warner

"Meurtres et autres complications" : embarquement tueurs

Vous aimez les enquêtes policières façon Agatha Christie, alors vous allez adorer Meurtres et autres complications. Le décor : un paquebot méditerranéen luxueux. Les suspects : l’ensemble des richissimes passagers dont la brillante et tourmentée Imogene Scott. Par un mauvais hasard, elle devient la principale suspecte dans cette affaire de meurtre.

Pour prouver son innocence, la jeune femme devra faire équipe avec un homme qu’elle méprise, mais qui s’avère être le plus grand détective du monde. Un face-à-face savoureux incarné par Violett Beane (The Resident, God Friended Me) et Mandy Patinkin (Homeland, The Good Fight).

"Meurtres et autres complications", le 5 mars sur Disney+

"Furies" : la pègre parisienne

Pour ce mois de mars, Netflix nous propose une plongée au cœur du crime organisé parisien. Six familles mafieuses se partagent les affaires… et seule La Furie maintient la paix entre elles. On y suit la jeune Lyna qui souhaite venger son père. Mais pour cela, elle va devoir se rapprocher des plus grands escrocs de Paris.

À l’affiche de cette nouvelle production française, Marina Foïs, Lina El Arabi ou encore Mathieu Kassovitz. À coups de règlements de comptes et de courses-poursuites haletantes dans la capitale, La Furie gardera-t-elle son emprise sur le milieu ?

"Furies", le 1er mars sur Netflix

"Supersex" : le phénomène Rocco Siffredi

À boycotter ou à regarder par curiosité ? C’est la sortie phénomène qui remue les plateformes ce mois-ci. La vie de Rocco Siffredi à la une de Supersex. Librement inspiré de la vie de la star du X, ce biopic retrace la vie et le parcours professionnel du comédien italien. On y découvre son enfance, sa famille et sa relation spéciale avec l’amour, qui l’a conduite à entreprendre une carrière dans le cinéma pornographique.

Dans le rôle de Rocco Siffredi, on retrouve l'acteur italien Alessandro Borghi, repéré dans le film Les Huit montagnes (Prix du jury au Festival de Cannes en 2022). Menée par la scénariste féministe Francesca Manieri, cette série va sans doute attiser de nombreuses controverses lors de sa mise en ligne.

"Supersex", le 6 mars sur Netflix

"Le Problème à 3 corps" : la menace extraterrestre

Autre sortie très attendue, l'adaptation du roman de "hard fiction" Le Problème à 3 corps. Près de 25 ans après sa parution, les créateurs de Game of Throne s'emparent de l'histoire de l'écrivain chinois Liu Cixin.

Le récit plonge dans les méandres de la Chine des années 1960, alors qu'une jeune femme prend une décision irréversible qui va bouleverser la planète à travers le temps et l’espace. L’histoire retrace le premier contact de l’humanité avec une civilisation extraterrestre qui va avoir des conséquences dramatiques. Face à cette potentielle menace, de brillants scientifiques s’unissent à un inspecteur inflexible.

"Le Problème à 3 corps", dès le 21 mars sur Netflix

"La Peste" : l'œuvre de Camus en 2030

On reste sur un sujet tout aussi angoissant avec la libre adaptation en série de La Peste sur France 2. Le chef-d’œuvre d’Albert Camus (publié en 1947) est transposé en 2030. L'action se déroule dans une cité balnéaire du sud de la France à la veille de la saison estivale. Par un week-end ensoleillé, alors que les habitants profitent de la plage, ils voient courir un rat sur le sable. Ça n'en est qu'un parmi d'autres. En effet, la ville est peu à peu envahie par le rongeur porteur de la bactérie yersinia pestis (bacille de la peste). La mini-série suit les principaux personnages du roman dans une société qui résonne étrangement avec les craintes et les préoccupations d’aujourd’hui. Nouvelle souche du virus mortel, traitements inefficaces, confinements, télésurveillance, surpuissance du pouvoir, mystérieux "plan D", au fur et à mesure, l'inquiétude grandit.

Pour porter ce thriller dystopique, l'équipe de production a choisi un casting de haut vol. Frédéric Pierrot (En thérapie) campe le docteur Rieux aux côtés d'Hugo Becker (Je te promets) dans le rôle du journaliste Sylvain Rambert et de Johan Heldenbergh (Les Pires) qui interprète l'énigmatique Jean Tarrou. Le principal ajout de la version télévisée de La Peste vient du côté des personnages féminins. Sofia Essaïdi (Les Combattantes) incarne une scientifique et la comédienne Judith Chemla se glisse dans le rôle de la voisine de Rieux.

"La Peste", le 4 mars sur France 2

"Palm Royale" : bienvenue chez les riches

Le mois de mars voit aussi fleurir quelques comédies sympathiques. Direction la Floride des années 1960 avec Palm Royale.

Les épisodes suivent les aventures de Maxine (Kristen Wiig), une femme ambitieuse qui tente par tous les moyens de faire son entrée dans la haute société de Palm Beach. Elle est accompagnée par le chanteur portoricain Ricky Martin, ainsi que par Josh Lucas et Leslie Bibb. Outre la légèreté, cette satire explore les ressorts de l'ascension sociale et de la lutte des classes.

"Palm Royale", dès le 21 mars sur Apple TV+

À voir aussi :

"Trigger Point" saison 2, courant mars sur MyCanal

"The Gentlemen", dès le 7 mars sur Netflix

"La Fièvre", dès le 18 mars sur MyCanal

"Chicken Nuggets", dès le 15 mars sur Netflix

"Affaire Skripal : l’espion empoisonné", le 7 mars sur Arte.tv