"The Handmaid's Tale" : la saison 3 annoncée pour le 5 juin, regardez la bande-annonce

La bande-annonce de la troisième saison de la série américaine, adaptée du roman de Margaret Atwood, présage un tournant plus combatif.

"Hérésie. C'est pour cela que nous sommes punis. Pas pour faire partie de la résistance. Car officiellement, il n'y pas de résistance. Pas pour avoir aidé des gens à s'échapper. Car officiellement, il n'y a pas d'échappatoire. Si je veux changer les choses, il va me falloir des alliés." Dans la bande-annonce de la saison 3 de The Handmaid's Tale, en français La servante écarlate, nous retrouvons l'héroïne, June bien décidée à mener la résistance contre le régime dictatorial de Gilead.

"Blessed be the fight"

Un premier trailer avait été diffusé lors du Superbowl 2019, en février dernier, sous forme de clip de propagande de Gilead. Le trailer annonçait la saison 3, sans dévoiler de date précise. Aujourd'hui, les fans sont fixés : il faudra attendre le 5 juin pour retrouver June, alias Offred (Elisabeth Moss) pour une troisième saison au coeur d'une Amérique futuriste et dystopique. Répondent également présents des personnages iconiques des précédentes saisons : Serena Waterford (Yvonne Strahovski), Tante Lydia (Ann Dowd), Nick Blaine (Max Minghella), accompagnés de nouveaux venus.

La production avait promis une saison moins déprimante et plus combative. Hulu, qui produit la série, a d'ailleurs commenté sous la vidéo "Blessed be the fight" (béni soit le combat) en détournant l'expression gileadienne "Blessed be the fruit" (béni soit le fruit). On retrouve tout de même une ambiance noire et angoissante, devenue signature de la série. La bande-annonce se conclut sur une scène réunissant June et Serena, Servante et Epouse, fumant allongées sur un transat devant une piscine. Une attitude provocante dans un pays où les femmes n'ont même plus le droit de lire, semblant dessiner une collaboration entre les deux héroïnes, autrefois ennemies.

Une suite au roman prévue pour septembre 2019

The Handmaid's Tale dépeint la vie d'une Servante, dans une Amérique futuriste où une secte, "Les Fils de Jacob", ont pris le pouvoir. Ils imposent un Etat policier et un système de castes où les femmes encore fécondes sont assignées à une riche famille et doivent porter l'enfant de leur "Commandant".

Alors que la série a largement dépassé le scénario du roman, Margaret Atwood a annoncé une suite à son livre, publié en 1985. L'histoire de The Testaments se tiendra quinze ans après la fin du premier tome. L'ouvrage sortira le 10 septembre 2019 en anglais.