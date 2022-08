Roger E. Mosley, ami de Tom Selleck dans “Magnum”, est mort, victime d’un accident de voiture

L'emblématique ami et coéquipier de Tom Selleck dans la série phare des années 80, Magnum, est mort dimanche 7 août à Los Angeles, à l’âge de 83 ans, a rapporté sa fille, Ch-a Mosley, dans un post Facebook. Victime d’un accident de voiture à Lynwood trois jours auparavant et transporté au Cedars-Sinai Medical Center de Los Angeles, il n’a pas survécu à ses blessures. "Roger E. Mosley, mon père, votre ami, votre 'coach Mosley', votre 'TC' de Magnum, est décédé à 1h17 du matin. Il était entouré de sa famille lorsqu’il est parti paisiblement", a-t-elle écrit.

Célèbre pilote d’hélicoptère

"Nous ne pourrons jamais faire le deuil d’un homme aussi extraordinaire. Il aurait détesté que l’on pleure en son nom. Il est temps de célébrer l’héritage qu’il a laissé pour nous tous", a-t-elle ajouté sur le réseau social. Roger E. Mosley s’est fait connaître du grand public pour son rôle de Theodore Calvin, alias T.C, dans la série Magnum. Il a joué son personnage de pilote d’hélicoptère dans 156 épisodes - sur les 162 que compte la série - entre 1980 et 1988. Les spectateurs ont pu le retrouver plus récemment dans un reboot de Magnum diffusé depuis 2018.

Pilote également dans la vraie vie, il n’était pas autorisé à voler dans le programme, comme l’a raconté le Hollywood Reporter. Comédien investi et méticuleux, Roger E. Mosley avait demandé à la production de retravailler son rôle, refusant de jouer un pilote en difficulté financière. Il ne souhaitait pas jouer "le seul Noir à Hawaï et fauché", comme il l’avait raconté lors de différentes interviews. Finalement, les rôles s’étaient inversés et les scénaristes avaient décidé que le héros, Thomas Magnum, serait le personnage désargenté.

Dans les années 1970, l’acteur a aussi joué dans une dizaine de séries telles que Kojak, Starsky & Hutch ou encore Walker Texas Ranger. Il s’est essayé au cinéma à plusieurs reprises, s’illustrant dans des films comme The Greatest ou Obsession fatale.