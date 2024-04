Michael Douglas referme la 7e édition du festival Canneseries qui couronne la production allemande "The Zweiflers"

La série allemande "The Zweiflers", chronique contemporaine d'une famille juive dysfonctionnelle entre Francfort et Berlin, a triomphé mercredi 10 avril au festival Canneseries. Au total, seize séries de fiction, en formats long et court, et cinq séries documentaires étaient en compétition cette année.

Le festival Canneseries range son tapis rose après six jours de projections et rencontres. C'est le comédien Michael Douglas, qui a assuré le grand final avec la projection hors compétition de la série Franklin, deux jours avant son arrivée sur Apple TV+.

L'acteur hollywoodien de 79 ans y incarne Benjamin Franklin, l'un des pères fondateurs des États-Unis, en mission en France pour obtenir le soutien de Louis XVI à l'indépendance américaine. Ludivine Sagnier et Thibault de Montalembert (Dix pour cent), entre autres, lui donnent la réplique.

Un palmarès européen

Avant d'entendre Michael Douglas s'essayer à la langue de Molière, les festivaliers ont découvert un palmarès dominé par des productions européennes.

Dans la catégorie séries longues, le jury présidé par l'actrice danoise Sofie Grabol (The Killing) a récompensé The Zweiflers, sur la succession d'un delicatessen familial, lui octroyant le prix de la meilleure série et celui de la meilleure musique. Cette fiction, qui plonge dans le quartier rouge de Francfort, a également séduit le jury des lycéens.

La série norvégienne Dumbsday, comédie absurde dans laquelle une bande de bras cassés doit sauver l'humanité frappée par un virus qui rend les gens complètement stupides, a remporté le prix du meilleur scénario.

Celui de la meilleure interprétation a été décerné à l'actrice espagnole Aina Clotet pour This Is Not Sweden, le casting de la série serbe Operation Sabre, sur l'assassinat du Premier ministre de Serbie Zoran Djindjic en 2003, ayant par ailleurs reçu un prix spécial.

Dans la catégorie documentaire, c'est la série d'Arte DJ Mehdi : made in France, sur le producteur et ambassadeur de la "French Touch" décédé en 2011, qui a été primée, tandis que la série argentine Rather Burn, sur un trio d'amis en deuil accomplissant une liste de tâches insolites, a remporté le Prix de la meilleure série courte. Un jury d'étudiants a par ailleurs décerné le Prix de la meilleure série courte à la finlandaise Money Shot, immersion dans l'envers du décor du porno.