"LOL : qui rit, sort !" Saison 4, "The New Look", "Feud : Capote vs. The Swans", "Mr & Mrs Smith" : on regarde quoi comme séries en février ?

Franceinfo Culture vous propose sa sélection mensuelle de séries à découvrir sur les plateformes de streaming. Un programme alléchant et des castings cinq étoiles. À découvrir notamment, le deuxième opus de la série d'anthologie "Feud" de Ryan Murphy consacrée à l'écrivain Truman Capote, la saison 4 de "LOL : qui rit, sort !" et "The New Look", une série qui explore les relations entre Christian Dior et Coco Chanel.

Naomi Watts, Demi Moore, Juliette Binoche, Glenn Close, John Malkovich, Noomi Rapace... Le point commun de toutes ses stars internationales : elles jouent dans l'une des séries à découvrir en février. De quoi profiter de ce mois hivernal pour rester encore un peu au chaud dans son canapé !

"Feud : Capote vs. The Swans" : scandales et trahisons entre amis

Après la rivalité entre Joan Crawford et Bette Davis, Ryan Murphy s'intéresse à Truman Capote et ses amies de la haute société new-yorkaise dans la deuxième saison de Feud (Rivalités). En 1975, le célèbre écrivain trahit ses amies, qu'il appelait ses "cygnes", en publiant une partie de leurs secrets inavouables dans le magazine Esquire. Un affront qui accéléra sa chute mondaine et artistique. Ses proches le bannissent et il ne se relèvera pas, s'engluant dans ses addictions.

Le réalisateur Gus Van Sant est aux commandes de cette série en huit épisodes au casting de rêve : Naomi Watts, Diane Lane, Demi Moore, Calista Flockhart et Chloé Sévigny sont les "cygnes " de Truman Capote, interprété par Tom Hollander.

"Feud : Capote vs. The Swans", dès le 2 février sur Canal+

"The New Look" : la rivalité entre Christian Dior et Coco Chanel

Une autre histoire de rivalités fait la une des séries de février. The New Look raconte à la manière d'un thriller la relation tourmentée entre deux génies créatifs, Christian Dior et Coco Chanel, sous fond de Seconde Guerre mondiale et d'Occupation. Révolution de la mode française, résistance et rôle trouble de Coco Chanel pendant l'Occupation sont au programme.

The New Look fait partie des séries très attendues de l'année avec, là encore, un casting impeccable. Aux côtés de Juliette Binoche en Coco Chanel et Ben Mendelsohn en Christian Dior, on retrouve Glenn Close dans la peau de Carmel Snow, la célèbre rédactrice en chef du magazine Harper's Bazaar et John Malkovitch dans le rôle du couturier Lucien Lelong. Maisie Williams (Game of Thrones) interprète la sœur de Christian Dior.

"The New Look", dès le 14 février sur AppleTV+

"LOL : qui rit, sort !" Saison 4, toujours interdit de rire !

LOL : qui rit, sort !, le comedy show français qui cartonne, revient pour une quatrième saison. Philippe Lacheau, la nouvelle star de la comédie, est toujours aux commandes. À ses côtés, Jérôme Commandeur, Marina Foïs, Alban Ivanov, Audrey Lamy ou encore Alison Wheeler, Jean-Pascal Zadi, Franck Gastambide, Redouane Bougheraba, McFly et Carlito. Onze comédiens et humoristes qui s'affrontent dans un show à la règle unique, celui qui rit est éliminé. Le vainqueur remportera 150 000 euros qui seront reversés à une association caritative. Les quatre premiers épisodes sont à découvrir dès le 16 février, et les deux derniers le 23 février.

"LOL : qui rit, sort !" Saison 4, dès le 16 février sur Prime Video

"Constellation", le dérangeant retour sur Terre de Noomi Rapace

La nouvelle série de science-fiction d'AppleTV+ met en scène la talentueuse Noomi Rapace. Dans Constellation, elle interprète une astronaute dont la vie va tourner au cauchemar et à la paranoïa lors de son retour précipité sur Terre, après une mission catastrophe. Si tout parait normal, elle remarque vite de nombreux changements dans son quotidien. Des éléments de sa vie d'avant semblent avoir disparu. Elle se met à douter. Un thriller angoissant qui explore les confins de la psychologie humaine et l'idée que les voyages dans l'espace pourraient perturber l'âme et la réalité.

"Constellation", dès le 21 février sur AppleTV+

"Nudes", l'adolescence en proie aux réseaux sociaux

Prime Video met ce mois-ci en avant la série française Nudes pour aborder un sujet de société qui touche particulièrement les jeunes de la génération Z, les conséquences de leur présence, non consentie, sur les réseaux sociaux à travers des photos intimes volées. Trois réalisatrices, Andréa Bescond, Sylvie Verheyde et Lucie Borleteau sont aux commandes des dix épisodes qui racontent les mésaventures de trois de ces jeunes.

On suit Ada, victime d'un pédocriminel, Sofia qui voit sa sexualité étalée au grand jour et Victor, un étudiant en médecine, inconscient des conséquences de ses actes. Victimes ou bourreaux, les épisodes dressent le portrait d'une génération qui se laisse déborder par la réalité d'un monde dans lequel la vie d'un anonyme peut basculer en quelques clics.

"Nudes", dès le 1er février sur Prime Video

"Mr. & Mrs. Smith", le retour du duo de légende

Voici les nouveaux Mr. & Mrs. Smith. Exit Brad Pitt et Angelina jolie, couple de légende du film sorti en 2005, et bienvenue à Donald Glover et Maya Erskine. Une série qui se démarque du long-métrage car le point de départ n'est pas le même. Alors que le film mettait en scène un vrai couple dont chaque époux cachait à l'autre son métier de tueur à gage, ici les protagonistes sont recrutés par une mystérieuse agence d'espionnage et doivent accepter de se marier avant d'accomplir des missions dans le monde entier. Leur relation va bien sûr évoluer au rythme des aventures. De l'action, de l'humour et peut-être de l'amour ! Tous les ingrédients sont réunis pour attirer les spectateurs.

"Mr. & Mrs. Smith", dès le 2 février sur Prime Video

"Avatar, le dernier maître de l'air", l'adaptation attendue de la série animation culte

Quinze ans après la fin de la diffusion de l'animé culte créé par Nickelodeon, Netflix présente l'adaptation en live-action d'Avatar, le dernier maître de l'air. On suit toujours les aventures de Aang, le jeune avatar, tandis qu'il apprend à maîtriser les quatre éléments pour restaurer l'équilibre d'un monde menacé par la Nation du feu. Une épopée fantastique qui ravira les amateurs d'arts martiaux et de la culture chinoise. Une quête initiatique et une aventure à découvrir en famille.

"Avatar, le dernier maître de l'air", dès le 22 février sur Netflix

"Full Circle" : enquête sur un enlèvement raté

Encore de grands noms du 7e art au générique de ce thriller. Le réalisateur Steven Soderbergh est aux commandes de cette mini-série avec Claire Danes et Timothy Olyphant. Diffusé l’été dernier aux États-Unis, Full Circle débarque sur Canal+. Une enquête sur un enlèvement raté qui tourne mal.

Le fils d'un couple de la bourgeoisie new-yorkaise est enlevé par des mafieux guyanais. L’enquête fait remonter des secrets entre les protagonistes et attise d'anciennes rivalités. Un thriller haletant et enlevé mis en scène par l'inclassable Steven Soderbergh, de retour à la réalisation de série six ans après Mosaic, avec Sharon Stone.

"Full Circle", dès le 22 février sur Canal+

"In Her Car", les médias publics européens en soutien à l'Ukraine

France Télévisions propose en février une programmation événementielle à l'occasion du deuxième anniversaire de l'offensive russe en Ukraine. À cette occasion, la plateforme france.tv diffuse la série ukrainienne In Her Car, coproduite par plusieurs groupes européens dont France Télévisions. Elle sera diffusée sur les plateformes de plusieurs pays de l'Union européenne puis sur France 2, à une date encore inconnue.

Une histoire qui plonge le spectateur au cœur du conflit. On suit Lydia, une psychologue qui, au lendemain de la déclaration de guerre, aide les personnes divisées par les hostilités à se rencontrer. Sa voiture devient un refuge, un lieu de confession.

"In Her Car", dès le 21 février sur france.tv

