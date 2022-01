"Le Seigneur des Anneaux" : Amazon Prime Video dévoile le titre complet de sa série la plus attendue de 2022

C'est avec une courte vidéo qu'Amazon Prime Video a révélé le titre complet de sa nouvelle série promettant aux fans de Tolkien une histoire épique contant les événements majeurs qui se sont déroulés lors du Second Âge : la forge des anneaux iconiques.

De la même façon que de nombreux éléments de la série ont été bâtis à la main, Prime Video a choisi de forger le titre dans une véritable fonderie, en versant du métal fondu sur des bûches de bois où les lettres ont été recrées à la main ; un processus capturé en slow-motion dans la vidéo disponible ci-dessus. Le titre apparaît alors dans un métal argenté, agrémenté de dialogues en langage elfique inscrits le long de chaque lettre, peut-on lire dans le communiqué publié ce 19 janvier par la plateforme.

Première diffusion mondiale le 2 septembre

Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir est prévue pour durer plusieurs saisons. La diffusion du premier épisode de la saison 1 aura lieu le vendredi 2 septembre 2022 dans plus de 140 pays, avec de nouveaux épisodes disponibles chaque semaine.

"C’est un titre que nous imaginons pouvoir vivre sur la couverture d’un livre aux côtés des autres grands classiques de J.R.R. Tolkien ; Les Anneaux de Pouvoir rassemble tous les arcs narratifs principaux du Second Âge de la Terre du Milieu : la forge des anneaux, l’ascension de Sauron, seigneur des Ténèbres, le conte épique de Númenor et la Dernière Alliance des Elfes et des Hommes", précisent les "showrunners" et producteurs exécutifs J.D.Payne et Patrick McKay. "Jusqu’à maintenant, les fans n’ont pu voir à l’écran que les histoires de l’Anneau Unique, mais avant qu’il n’y en ait qu’un, ils étaient bien plus nombreux, et nous sommes ravis à l’idée de pouvoir partager leur histoire".

Bien avant Le Hobbit

Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir raconte pour la première fois à l’écran les légendes héroïques du Second Âge de l’histoire de la Terre du Milieu. Cette série épique prend place plusieurs milliers d’années avant les événements des livres de Tolkien Le Hobbit et Le Seigneur des Anneaux, en transportant les spectateurs dans une ère où de grands pouvoirs ont été forgés, où des royaumes ont connu la gloire avant de tomber en ruines, où des héros improbables ont été testés, où l’espoir n’a souvent tenu qu’à un fil et où l’un des plus grands antagonistes né de la plume de Tolkien a menacé de recouvrir le monde de ténèbres.

Débutant en temps de paix relative, la série suit de nombreux personnages, certains familiers, d’autres nouveaux, alors qu’ils se confrontent à la réémergence du mal en Terre du Milieu. Des profondeurs les plus sombres des Montagnes de Brume aux forets majestueuses de la capitale Elfique de Lindon, à l’île royaume à la beauté époustouflante de Númenor et jusqu’aux confins les plus éloignés du monde, ces royaumes et personnages bâtiront des légendes qui continueront d’exister bien longtemps après leur mort.