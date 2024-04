Le prince Harry et Meghan Markle préparent deux séries Netflix, une sur la cuisine, l'autre sur le polo

Depuis qu'ils ont renoncé à leurs obligations royales, Harry et Meghan, qui ne touchent plus les subventions accordées à la famille par le Royaume-Uni, ont passé un accord avec la plateforme Netflix pour produire plusieurs émissions.

Le prince Harry et son épouse Meghan Markle préparent deux séries Netflix sur des sujets qui leur tiennent à cœur, la cuisine et le polo, a annoncé jeudi 11 avril leur société de production, Archewell Productions.

Le couple, qui a quitté la monarchie britannique avec fracas en 2020, a passé la même année un accord avec le géant du divertissement pour produire plusieurs émissions. Cela a notamment donné lieu à un documentaire dans lequel le duc et la duchesse de Sussex réglaient leurs comptes avec la famille royale et les tabloïds britanniques.

Deux nouveaux projets moins polémiques

La première série dans laquelle Meghan va être impliquée "célébrera les joies de la cuisine, du jardinage, du divertissement et de l'amitié", explique un communiqué d'Archewell Productions. Le mois dernier, Meghan Markle a lancé sa propre marque, American Riviera Orchard, centrée sur les arts de la table et de la maison.

La deuxième série se déroulera dans l'univers du polo, selon le communiqué. Un sport pratiqué de longue date par Harry. Les épisodes seront tournés lors du championnat américain de polo à Wellington, en Floride. La série "lèvera le voile sur le courage et la passion au sein de ce sport, en capturant les joueurs et tout ce qu'il faut pour concourir au plus haut niveau", assure le communiqué.

"Les deux séries en sont aux premiers stades de la production, et leurs titres et dates de diffusion seront annoncés dans les mois à venir", précise Archewell Productions.

Loin de Londres

Depuis qu'ils ont renoncé à leurs obligations royales, Harry et Meghan ne touchent plus les subventions accordées à la famille par le Royaume-Uni. Ils se sont installés en Californie et sont devenus impopulaires auprès d'une grande partie de l'opinion britannique. Le couple a notamment accusé la royauté de n'avoir jamais vraiment accepté Meghan, actrice américaine métisse et divorcée.

Harry était présent lors du couronnement de son père, Charles III, mais sans femme ni enfants. Il s'est aussi rendu à Londres, seul, après l'annonce de son cancer. La princesse Kate a également révélé être atteinte d'un cancer en mars. À cette occasion, Harry et Meghan ont souhaité "santé et guérison à Kate et à la famille", dans un bref communiqué.