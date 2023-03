La série française "Dix pour cent" poursuit son succès international dans une adaptation en espagnol, avec Eva Longoria aux manettes

L'actrice et productrice Eva Longoria, 48 ans, participe à un nouveau remake du show de Fanny Herrero en espagnol a annoncé mercredi 22 mars 2023 le groupe Mediawan lors du festival Séries Mania de Lille.

Dix pour cent, série française au succès planétaire, va tenter de conquérir l'Amérique latine avec une version en espagnol, produite et en partie réalisée par l'actrice Eva Longoria, a annoncé mercredi 23 mars 2023 le groupe Mediawan.

La nouvelle a été annoncée lors du festival Series Mania à Lille. Comme le précise Variety, cette adaptation sera coproduite par Mediawan, Elefantec Global et la société de production d’Eva Longoria UnbeliEVAble Entertainment. Il s’agira de la première adaptation ciblant l’Amérique latine et les États-Unis.

Des adaptations dans le monde entier

Cette adaptation se veut comme "une nouvelle approche qui conserve l'humour et l'esprit satirique que les fans aiment", ont déclaré dans un communiqué Mediawan, Elefantec Global et UnbeliEVAble Entertainment - compagnie dirigée par Eva Longoria. La série, appelée Call My Agent! en anglais, a connu un triomphe à l'international sur la plateforme Netflix. Son aventure américaine lui a même valu une récompense aux International Emmy Awards en 2021. Dix pour cent a aussi récemment été adaptée au Royaume-Uni, en Italie et en Corée du sud.

Elle raconte les aventures d'une agence parisienne spécialisée dans la gestion de la carrière de stars du cinéma, et met en scène de vraies célébrités, qui jouent leur propre rôle avec beaucoup d'autodérision, dont Isabelle Huppert, Monica Bellucci, Jean Dujardin ou Isabelle Adjani.

Sa version en espagnol, destinée à l'Amérique latine, sera notamment produite par Eva Longoria, actrice américaine d'origine mexicaine, connue pour son rôle dans la série Desperate Housewives. Elle en réalisera également les deux premiers épisodes. "Comme tant de personnes à travers le monde, j'ai été une grande fan de la série originelle dès son début", a-t-elle déclaré, citée dans le communiqué.