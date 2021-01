"La Casa de papel" a été la série la plus vue en France en 2020 sur les plateformes

Médiamétrie a dévoilé mercredi son bilan de l'année 2020 concernant les séries. Sur les plateformes de vidéos, "La Casa de papel" a été la série la plus regardée. Sur les chaînes de télévision traditionnelles, c'est "Capitaine Marleau" qui a emporté le morceau. Découvrez le détails des séries les plus vues en France l'an passé.

La série espagnole La Casa de papel a été la plus vue sur les plateformes de vidéos par abonnement en France en 2020, une exception européenne dans un Top 10 dominé par Netflix et les productions américaines, selon des données dévoilées mercredi 27 janvier par Médiamétrie.

Les plateformes ont doublé leur audience en 2020

En deuxième position arrive ainsi la série américaine Lucifer, devant sa compatriote 13 Reasons Why. En 4e place, la série canado-irlandaise Vikings est la seule du classement à ne pas être diffusée exclusivement sur Netflix, puisqu'elle était aussi disponible sur Amazon prime video et MyCanal/Canal+ Séries.



The Crown (co-production américano-britannique) se situe quant à elle à la cinquième place, devant l'américaine Murder, et une autre production hispanique, Les demoiselles du téléphone. (Voir le classement complet ci-dessous)



Durant cette année marquée par la pandémie, les plateformes (Netflix, Amazon Prime, Disney+, etc) ont vu leur nombre d'utilisateurs quotidiens quasiment doubler, à 8,3 millions, contre 4,5 millions en 2019. Ces usagers y consacrent en moyenne 3 heures par jour, un chiffre en légère augmentation par rapport à 2019 (2h51). Mais la durée d'écoute des plateformes rapportée au total de la population à elle doublé, à 26 minutes, sur la même période.



Sur les chaînes de télévision, Capitaine Marleau au sommet

Pour les chaînes de télévision, le top 10 est au contraire intégralement constitué de séries françaises, preuve de l'appétit des téléspectateurs pour la fiction hexagonale, qui s'est renforcée ces dernières années au détriment des production du pays de l'Oncle Sam. La série de France 3 Capitaine Marleau occupe ainsi la première place en termes d'audiences, devant Balthazar (TF1) et Candice Renoir (France 2). (Voir l'ensemble du classement ci-dessous)



La télévision est restée le média prédominant pendant cette année hors normes. Chaque jour, 44,3 millions de personnes ont regardé la télévision en moyenne. La durée d'écoute globale (rattrapage et hors domicile inclus) a elle grimpé à 3h58 par jour en moyenne, soit 18 minutes de plus qu'en 2019. L'augmentation de la durée d'écoute a été la plus forte chez les 15-34 ans (+ 14%, à 1h57) et les CSP+ (+21%, à 3h14).



Les 10 séries les plus regardées sur les plateformes en France en 2020 (chiffres Médiamétrie)

01. La Casa de papel

02. Lucifer

03. 13 Reasons Why

04. Vikings

05. The Crown

06. Murder

07. Les demoiselles du téléphone

08. Riverdale

09. The 100

10. Friends



Les 10 séries les plus regardées sur les chaînes de télévision en France en 2020 (chiffres Médiamétrie)



01. Capitaine Marleau (France 3)

02. Balthazar (TF1)

03. Candice Renoir (France 2)

04. Le Voyageur (France 3)

05. Peur sur le lac (TF1)

06. Profilage (TF1)

07. Les bracelets rouges (TF1)

08. Munch (TF1)

09. Tandem (France 3)

10. Fais pas ci fais pas ça (France 2)