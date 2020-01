Fin anticipée pour "The Crown" : la série n'aura pas de sixième saison

"The Crown", qui raconte la vie de la reine Elizabeth II, devait se dérouler sur six saisons. La série diffusée sur Netflix s'arrêtera à la fin de la cinquième.

La série à succès de Netflix The Crown, consacrée à la vie de la reine Elizabeth II, se terminera avec la cinquième saison, a annoncé vendredi la plateforme vidéo, soit une saison plus tôt que prévu.

Après Claire Foy pour les deux premières saisons, puis Olivia Colman pour les deux suivantes, c'est une autre actrice britannique, Imelda Staunton, qui campera la reine d'Angleterre dans la cinquième. Habituée des seconds rôles étoffés, notamment dans la saga Harry Potter ou Pride, la comédienne de 64 ans a été nommée dans la catégorie meilleure actrice aux Oscars pour son premier rôle dans Vera Drake (2004).

"Je suis sincèrement honorée de rejoindre une équipe à la créativité exceptionnelle et d'amener The Crown à sa conclusion", a réagi Imelda Staunton dans une déclaration publiée sur le compte Twitter de Netflix.

Succès critique et populaire

Les deux premières actrices qui ont incarné la reine Elizabeth dans la série ont gagné chacune un Golden Globe, récompense de l'Association de la presse étrangère à Hollywood, en 2017 pour Claire Foy et en 2020 pour Olivia Colman.

Le créateur de la série, Peter Morgan, avait initialement prévu six saisons, en commençant avec l'ascension d'Elizabeth vers le trône pour terminer à l'époque actuelle.

Selon le site spécialisé The Hollywood Reporter, la quatrième saison, qui sera mise en ligne cette année, démarre dans les années 1980, avec l'entrée en scène de la princesse Diana (jouée par Gillian Anderson), et de la Première ministre Margaret Thatcher.

Succès critique et populaire, The Crown a déjà remporté trois Golden Globes et huit Emmy Awards, les récompenses de la télévision américaine. Soixante-treize millions de foyers ont regardé au moins une partie de la saga, indiquait en janvier Ted Sarandos, directeur du contenu chez Netflix.