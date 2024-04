Dans le Finistère, le tournage d'une nouvelle série plonge au cœur du naufrage du "Bugaled Breizh"

C'était il y a vingt ans et personne dans le milieu maritime n'a oublié cette histoire. Le naufrage du Bugaled Breizh fait aujourd'hui l'objet d'un tournage pour une série pour Arte. 37 secondes rend hommage aux familles des marins disparus du chalutier breton et relate le long combat judiciaire. "J'ai eu le sentiment qu'une fiction qui reprenne les termes de l'enquête et la procédure extrêmement réaliste de toute l'histoire, c'est une façon de ne pas laisser disparaître cette affaire", révèle la scénariste Anne Landois.

Depuis fin février, l'équipe de la série a posé ses caméras dans plusieurs sites du Finistère. Pour être le plus fidèle possible, les scénaristes se sont appuyés sur des témoins clé de l'époque. En voisin et conseiller, Robert Bouguéon a bien accueilli ce projet de fiction. "Conseiller, c'est beaucoup dire. Quand on me pose des questions, je raconte ce que j'ai vécu. Ils arrivent à aller au plus près de l'enquête, de ce qui s'est passé réellement", raconte l'ancien président du comité local des pêches du Guilvinec.

Tournage de la série "37 secondes" sur l'histoire du naufrage du "Bugaled Breizh". . (FRANCE 3 BRETAGNE / G. Bron / S. Ben Cherifa / JB. Percier / R. Gurgand)

Trente-sept secondes, c'est le temps qu'il a fallu au chalutier de Loctudy (Finistère) pour sombrer mystérieusement le 15 janvier 2004, au large du cap Lizard, entraînant par le fond les cinq marins-pêcheurs de son équipage. Un drame dans le monde maritime, encore à l'esprit dans tous les ports bretons. Parmi les personnages principaux de la série, il y a Marie, la belle-sœur d'un des marins disparus, qui refuse de s'en remettre à la fatalité. Incarné par la comédienne Nina Meurisse (La Fièvre, Cœurs noirs, Les Algues vertes), le personnage campe des histoires universelles. "L'injustice est partout et finalement, l'idée de se battre pour la vérité, c'est ça qui est important", confie l'actrice.

Cette histoire, librement adaptée du naufrage du Bugaled Breizh ne prétend pas apporter une quelconque vérité. "On ne la connaîtra pas parce que personne ne la connaît, et puis nous, on n'est pas là pour la donner ou pour étayer des thèses. On veut vraiment accompagner le regard de ces familles et c'est vraiment un combat de l'intime", explique Laure de Butler, réalisatrice de la série.

La diffusion de cette série de 6 épisodes est prévue courant 2025 sur Arte, puis sur HBO.