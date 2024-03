Chance Perdomo, l'acteur des séries "Sabrina" et "Gen V", est mort à l'âge de 27 ans

Chance Perdomo est mort le 30 mars 2024 aux États-Unis dans un accident de moto, a annoncé son attaché de presse dans Variety. Le jeune acteur est connu pour ses rôles dans Les Nouvelles Aventures de Sabrina (2018) et Gen V (2023).

"C’est avec le cœur lourd que nous partageons la nouvelle du décès prématuré de Chance Perdomo à la suite d’un accident de moto", a réagi auprès de Variety son attaché de presse. "Les autorités ont indiqué qu’aucune autre personne n’était impliquée. Sa passion pour les arts et son insatiable appétit pour la vie ont été ressentis par tous ceux qui l’ont connu, et sa chaleur se perpétuera chez ceux qu’il aimait le plus".

Chance Perdomo est né le 19 octobre 1996 à Los Angeles, en Californie. Enfant, il a déménagé avec sa mère à Southampton, dans le comté de Hampshire, en Angleterre, où il a fréquenté la Redbridge Community School avant d'aller au Peter Symonds College de Winchester puis a déménagé à Londres pour poursuivre ses études d'acteur. il rejoint le National Youth Theatre et se forme à l'Identity School of Acting.

Chance Perdomo est apparu dans plusieurs émissions de télévision et courts métrages avant de devenir un habitué de la série Chilling Adventures of Sabrina de Netflix, avec également Kiernan Shipka, Ross Lynch et Jaz Sinclair. Il a joué Ambrose Spellman pendant quatre saisons de 2018 à 2020.

Il a également joué le rôle de Jerome Rogers dans le téléfilm de 2018 Killed by My Debt, ce qui lui a valu une nomination aux BAFTA pour le meilleur acteur dans un rôle principal.