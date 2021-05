Vente aux enchères du mobilier du Carlton : "Acheter la commode de Grace Kelly a une valeur émotionnelle très forte", selon le directeur de l'hôtel

"Acheter une commode où notre chère Grace Kelly s'asseyait pour se maquiller a une valeur émotionnelle qui n'a rien à voir avec la valeur du meuble", estime Giuseppe Vincellile, directeur général de l'hôtel Carlton de Cannes, sur franceinfo lundi 10 mai. Du 10 au 26 mai, l'hôtel met en vente aux enchères "600 pièces" de son mobilier pour "rester en contact avec les clients qui ont vécu des expériences extraordinaires chez nous", explique le directeur général. "Nous avons décidé de nous séparer de certains meubles dans des zones qui sont en train d'être complètement transformées",

franceinfo : Pourquoi cette vente ? Le Carlton a besoin d'argent ?

Giuseppe Vincellile : Au contraire, c'est une volonté de rester encore en contact avec les clients qui ont vécu des expériences extraordinaires chez nous. On a décidé de mettre en vente une partie des meubles, on parle de 100 lots pour 600 pièces. Des pièces symboliques et importantes et d'autres plus abordables. Ce mobilier n'était plus retenu dans le design du futur hôtel. Même si on va garder l'âme et l'esprit de l'hôtel Carlton, on a décidé de changer certaines chambres et d'adapter le mobilier avec des choses qui sont un petit peu plus liées à la vie quotidienne d'aujourd'hui.

Avez-vous tout de même préféré conserver certains objets plus mythiques que d'autres ?

Nous avons bien évidemment conservé beaucoup d'éléments pour les futures chambres, mais nous avons décidé de nous séparer de certains meubles dans des zones qui sont en train d'être complètement transformées. Par exemple, une des pièces les plus importantes que vous pourrez trouver dans cette vente aux enchères est le lustre magnifique qui habillait notre petit bar. Cette zone de l'hôtel va être transformée pour donner accès à un jardin et donc on a décidé de se séparer de ce lustre. Par contre, les lustres qui décoraient notre grand salon seront réutilisés dans le futur hôtel.

Ce qui fait la valeur de ces objets, c'est surtout d'avoir côtoyé des stars ?

C'est surtout le côté émotionnel. Acheter une commode où notre chère Grace Kelly s'asseyait pour se maquiller a une valeur émotionnelle qui n'a rien à voir avec la valeur du meuble. Pouvoir acheter une commode qui était dans la chambre où Quentin Tarantino a reçu Leonardo DiCaprio et Brad Pitt pour son film Once upon a time in Hollywood, c'est quelque chose qui a une valeur émotionnelle très forte.