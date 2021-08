Périgord : l'ancien château menacé de Bridoire organise désormais des visites enchantées

Construction médiévale acheté par Bokassa et laissé à l'abandon dans les années 1980, le château de Bridoire organise aujourd'hui des visites mêlant patrimoine et jeux ludiques pour petits et grands. Le tout dans un cadre magique...

Quand on croise Alice Guyot dans son domaine, accompagnée de ses chevaux en liberté, de son chien et de son lapin, on se croirait dans un monde imaginaire. Si la scène a des airs d'Alice au pays des merveilles, elle se déroule en fait au château de Bridoire, un édifice bien réel dont la construction s'échelonne du 12e au 19e siècle. Accessible en visite libre de la cave au grenier, la propriété organise aussi des événements à thèmes. Au programme de l'été : la découverte du château par les jeux, des parcours d'énigmes dans les bois et des nuits hantées... Une invitation joyeuse à voyager dans le temps tout en s'amusant.

Des visites familiales

Sur l'avant-cour du château trône "la plaine des jeux". Jeu de la poutre, ski sur herbe, jeu d'échecs géant... Il y en a pour tous les goûts et pour tous les âges. “Je veux surtout sortir les gens de leurs écrans. Je n’ai pas de tablette, d’histopad ou autre, lors de ma visite. On voit des choses en vrai, on vit des choses à partager, ce ne sont que des jeux en bois, il n’y a pas de plastique...", explique Alice Guyot, la propriétaire du château. Des efforts récompensés : “Parfois des gens à la sortie me disent 'Merci, c’est la première fois que je passe un moment avec mon petit-fils ou ma petite-fille et qu’il n'a pas regardé son portable pendant deux heures'". Un côté familial renforcé par la présence des animaux sur le site... qui sont parfois même invités à participer aux activités.

Une histoire mouvementée

Mais le passé du château est bien loin de l'image enchantée d'aujourd'hui. Vendu à l'empereur Bokassa en 1987, le domaine de Bridoire est alors laissé à l'abandon, sans gardien et sans entretien. Il devient vite le repère de pilleurs et de trafics en tous genres.

L'Etat est impuissant : les gendarmes n'ont pas le droit de pénétrer dans l'enceinte du château qui est une propriété privée. On accuse le gouvernement de "non assistance à patrimoine en danger" mais devant la puissance des propriétaires, l'expropriation est rendue difficile. Grâce au combat de "l'association de sauvegarde du château", elle sera finalement déclarée en 2002.

Une famille de passionnés

Ce sont les parents d'Alice qui se portent acquéreurs et prennent en charge le lourd chantier de rénovation. La famille Guyot, passionnée d'histoire et de patrimoine, s'est en effet fait une spécialité des missions impossibles. Jacques, le père, n’hésite pas à manier la truelle, les trois enfants ont grandi dans cette ambiance de chantier et depuis, tous ont pris le relai. “Bizarrement, l’essai s’est transformé. Chacun de nous, à des stades différents de nos vies, a choisi cette vie-là, pas parce que les parents nous ont incité à le faire, mais parce qu'on a eu le coup de cœur”, raconte la jeune femme de 25 ans. Il a fallu pas moins de 10 ans pour donner une seconde vie au château quasi en ruine. Des travaux réussis : à l'intérieur, tout semble d'époque, rien n'a l'air d'avoir bougé depuis des siècles. “Il a fallu retrouver du mobilier et remettre chaque chose à sa place... Le plus beau compliment, c’est quand les gens nous disent qu’ils ne voient pas les restaurations, qu'ils ont l’impression que ça a toujours été une cuisine telle qu’on la voit aujourd’hui”, confie Alice.

Aujourd'hui, Bridoire accueille plus de 64 000 visiteurs par an. Une fierté pour sa propriétaire qui entend bien prolonger l'aventure.

Château de Bridoire - ouvert tout l'été de 10h à 19h - 24240 Ribagnac, France - visites guidées sur réservation au 06 30 39 38 22 ou par mail à contact@chateaudebridoire.com