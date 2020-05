Le château de Vaux-le-Vicomte rouvre son parc aux visiteurs et leur offre des fleurs

Réouverture partielle en ce Pont de l'Ascension pour le château de Vaux-le-Vicomte. Pour l'heure, seuls les 400 hectares du parc sont ouverts au public. Suffisant pour ravir les premiers visiteurs.

Face au déconfinement, les choix des propriétaires de sites historiques sont différents. Au château de Chantilly, on peut visiter les appartements privés et les expositions mais pas question d'aller dans le parc. A l'inverse, les propriétaires du château de Vaux-le-Vicomte ont interdit l'accès aux bâtiments alors que les visiteurs peuvent s'approprier librement le parc de 400 hectares et ses jardins à la française dessinés par André Le Nôtre, le jardinier du roi Louis XIV.

Librement, pas tout à fait, car pour le moment la jauge a été limitée à 1000 personnes par jour. Mais si on ramène cela à la taille du parc, cela fait tout de même 4000 m² par visiteur ! On a tous vécu dans beaucoup moins pendant deux mois et demi...

Soutenir le château

Joyau du XVIIe siècle, Vaux-le-Vicomte est situé près de Melun, à une cinquantaine de kilomètres au sud de Paris. Un emplacement idéal pour s'évader tout en respectant la limite des 100 km. Pour certains visiteurs venus en ce week-end de l'Ascencion, c'est une découverte. Pour d'autres, comme Justine, venue exprès de la Marne, c'est un moyen "de soutenir le château" qui en a bien besoin.

Le Château de Vaux le Vicomte. (P.Alies / France Télévisions) Durant le confinement, ce domaine qui appartient à des privés a dû mettre 66 employés au chômage partiel (soit 98% des effectifs). "On perd 1,5 millions d'euros soit quasiment un cinquième de notre chiffre d'affaires" explique Alexandre de Vogüé, le cogérant du Château de Vaux-le-Vicomte. "Certes, cela ne s'est pas fait sur les mois les plus remplis mais avec le beau temps qu'on a eu, on peut imaginer que les taux de fréquentation auraient été très bons".

En temps normal, le château attire plus de 300 000 visiteurs par an. Un chiffre qu'il sera difficile d'atteindre en 2020.

Des fleurs pour les visiteurs

Pour remercier les visiteurs de leur venue, les propriétaires ont eu l'idée de leur offrir des fleurs. Chaque année, 10 000 fleurs sont habituellement plantées dans le Parterre de Fouquet (situé à l'ouest, dans le champ de vision des anciens appartements de Fouquet, surintendant du roi et premier propriétaire du domaine). Faute d'employés, cela n'a pas pu se faire. Ces fleurs sont donc distribuées gratuitement chaque jour du week-end de l'Ascension du 21 au 24 mai à raison de deux fleurs en godet par adulte muni d'un billet.

En parlant des billets, pensez bien à les acheter à l'avance sur le site internet du château sur place, c'est impossible.

Château de Vaux le Vicomte : les visiteurs du weekend de l'Ascencion repartent avec des fleurs ! (P.Alies / France Télévisions)

Château de Vaux-le-Vicomte

77950 Maincy

Ouvert du jeudi 21 au dimanche 24 mai puis tous les week-ends et jours fériés jusqu’à la réouverture complète du domaine.

Horaires : de 12h à 17h, fermeture des jardins à 18h.

Tarif unique : 8€ par personne, gratuit pour les moins de 5 ans.

Tél.: 01 64 14 41 90.