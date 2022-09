Journées du patrimoine 2022 : onze sites exceptionnels à découvrir à Paris ce week-end

Pour sa 39e édition, le rendez-vous culturel, présent partout en France, célèbre "le patrimoine durable". Visites guidées, séances de cinéma, découvertes de lieux d'ordinaire fermés au public, le programme s'annonce une fois de plus chargé. Voici onze idées de sortie à faire dans la capitale.

La Cour des comptes, au palais Cambon

Escalier d'honneur du palais Cambon. (GARDEL BERTRAND / HEMIS.FR / AFP)

Si chaque année, la Cour des comptes ouvre ses portes pour les journées du patrimoine, la visite n'en vaut pas moins le détour. Ce palais républicain, parmi les plus beaux de la capitale, cache en son sein un magnifique escalier et huit pièces classées Monuments historiques. La tour Chicago, l’un des premiers gratte-ciel de Paris, visible uniquement depuis l’intérieur du palais, pourra aussi être visitée.

Pour l’occasion, nombre d'événements sont organisés : concours Instagram, visites guidées, jeux pour enfants, et autres activités autour de l’institution créée par Napoléon.

Samedi 17 septembre, de 11h à 18h, et dimanche 18 septembre, de 10h à 17h,

13 rue Cambon, 75001, Paris - Entrée libre et gratuite

Redécouvrir le jardin des Tuileries

Statue du jardin des Tuileries (SCHILDER MARKUS / HEMIS.FR / AFP)

Une promenade commentée est organisée au jardin des Tuileries. Véritable musée à ciel ouvert, l'un des plus anciens jardins de la capitale peut s'enorgueillir d’être inscrit au Patrimoine mondial de l’UNESCO. De sa création par Catherine de Médicis à André Le Nôtre, jardinier du roi Soleil, en passant par ses transformations contemporaines, la balade permet de traverser les cinq siècles qui jalonnent son histoire. En parallèle, la conservatrice en charge des collections des jardin du Louvre propose une plongée en coulisse afin de réfléchir à la question : “comment entretenir les statues des Tuileries, les restaurer, les sauver ?”

Samedi 17 et dimanche 18 septembre, des visites de 30 minutes sont organisées de 9h30 à 15h30, 22 Quai Aimé Césaire, 75001, Paris - Visite gratuite, sans inscription préalable

La fondation Seydoux-Pathé

(GUY BOUCHET / PHOTONONSTOP)

Une façade sculptée par Rodin, un bâtiment de cinq étages entièrement pensé par Renzo Piano : la Fondation Jérôme Seydoux-Pathé vaut le détour autant pour ses riches collections que pour son architecture. Ce monument du cinéma français propose pour l’occasion des séances de films muets en ciné-concert et des séances de films amateurs, pratique en vogue dès les années 20. Le lieu est aussi accessible en visite libre pour découvrir l’exposition Pathé-Rural, le cinéma en campagne.

Samedi 17 et dimanche 18 septembre, de 10h à 18h30, 73 avenue des Gobelins, 75013, Paris - Exceptionnellement ouvert en accès libre. Plus d'informations ici

Le chantier de l'église de la Madeleine

L'église de la Madeleine vue depuis la rue Royale, le 26 avril 2020. (LP/MATTHIEU DE MARTIGNAC / MAXPPP)

Actuellement sous un gigantesque échafaudage, lui-même recouvert d’une publicité, l’église de la Madeleine ne sera visible qu'en 2023. Mais exceptionnement, pour les Journées du patrimoine, le chantier se visite. Les chapiteaux sont descendus de leurs colonnes, les statues sont en cours de nettoyage : la vision de cet édifice voulu par Napoléon est inédite. Une initiation à la taille de pierres permettra aussi de comprendre comment l'église peut, encore aujourd’hui, résister aux assauts du temps.



Samedi 17 et dimanche 18 septembre, de 9h à 17h - Place de la Madeleine, 75008, Paris - Entrée libre, sans réservation

Un anniversaire à l'UNESCO

Vue partielle du siège de l'UNESCO à Paris (THOMAS SAMSON / AFP)

L’organisation des Nations Unies fête les 50 ans du patrimoine mondial. Au programme, découverte de sa collection d’œuvres d’art de Picasso, Mirò et Tamayo en passant par Vasarely et Calder. Mais aussi, une exposition de Sacha Jafri, peintre mondialement connu, qui expose pour l'occasion trente-deux œuvres, auparavant visibles à Dubaï, Londres et sur le mont Everest. Quatre experts proposeront par ailleurs une réflexion sur le patrimoine de demain.



Samedi 17 et dimanche 18 septembre, de 10h à 18h - 129 avenue de Suffren, 75007, Paris - Entrée libre et gratuite

Du street-art à l’hôpital des Quinze-Vingts

Entrée de l'hôpital parisien. (IMAGE POINT FR / BSIP / AFP)

Ici, l’art s'exprime dans toute sa vitalité. Durant deux jours, Goddog, street-artiste, va créer une œuvre de A à Z. L’objectif ? Partager avec le public son univers aux contours minimalistes à la manière d’un Matisse ayant troqué ses pinceaux pour une bombe de peinture. La chapelle Saint-Rémi, ancien vestige de la Caserne des Mousquetaires sera aussi accessible librement ou en visite guidée sur inscription.



Samedi 17 et dimanche 18 septembre, de 10h à 18h, 28 rue de Charenton 75012 Paris - Entrée libre et gratuite - Visites guidées de la chapelle Saint-Rémy le samedi à 14h30 et 16h30 et le dimanche à 14h30. Inscription à l'adresse suivante : aumonerie@15-20.fr

La Ruche, résidence d'artistes

Statue de la Ruche, résidence d'artistes à Paris. (RIEGER BERTRAND / AFP) La cité d'artistes ouvre ses portes en plein chantier. Elle a bien failli ne pas fêter ses 120 ans cette année, vouée qu'elle était à la destruction dans les années soixante. Merci donc à la large mobilisation qui a permis de sauver l’ancienne résidence de Chaïm Soutine, Marc Chagall, Fernand Léger ou Guillaume Apollinaire. Pour célébrer son anniversaire, une exposition collective et des visites commentées proposées par les artistes en résidence, permettront de découvrir ce lieu de travail chargé d’histoire.



Samedi 17 et dimanche 18 septembre, de 9h à 18h, 2 passage de Dantzig, 75015, Paris - Visite gratuite sur inscription

Le lycée Henri IV

Cour du lycée Henri IV, derrière le Panthéon. (GARDEL BERTRAND / HEMIS.FR / AFP)

L’un des plus prestigieux lycée de la capitale ouvre ses portes au public au cœur du Quartier latin. Dans l’ancienne abbaye royale Sainte-Geneviève, l’établissement scolaire peut s’enorgueillir d’une architecture remontant jusqu’au XIe siècle. Réfectoire et dortoir du XIIIe, cloître et oratoire époque baroque, les styles défilent et témoignent de la richesse de l’ancien édifice religieux. Après plusieurs années de restauration, le Triomphe de Saint Augustin, fresque ornant la coupole de la bibliothèque, sera de nouveau visible.

Samedi 17 et dimanche 18 septembre, de 14h à 17h30, 3 rue Clotilde, 75005, Paris - Entrée libre et gratuite

Les cabines d'artistes de Molitor

Intérieur de la piscine Molitor. (MANUEL COHEN / MANUEL COHEN / AFP)

Lieu d’ordinaire réservé à une poignée de chanceux, Molitor ouvre exceptionnellement ses portes au public. Ce complexe Art déco a été durant soixante ans l’une des piscines les plus courues de Paris. A sa fermeture en 1989, il plonge dans un état de désuétude pour le plus grand plaisir des street-artistes qui le taguent à chaque recoin. Lieu iconique de la scène alternative, il devient pourtant en 2015 un établissement privé de luxe. Pour rendre hommage à son identité contrastée, 78 cabines sont occupées par des artistes, créant ainsi une immense galerie d’art urbain.

Dimanche 18 septembre 2022, de 12h à 18h, 2 avenue de la Porte-Molitor, 75016, Paris - Entrée libre et gratuite

Balade urbaine aux puces de Saint-Ouen

Antiquités du marché aux puces de Saint-Ouen. (MANUEL COHEN / AFP)

Avec 5 millions de visiteurs chaque année, les puces de Saint-Ouen sont le premier marché d’art et d’antiquité au monde. Le Petit Ney, association de quartier, se propose alors d'organiser une visite guidée pour découvrir son histoire au fil des siècles, “des chiffonniers au marché de l'antiquité”. La promenade au cœur des puces se terminera dans un café littéraire.

Dimanche 18 septembre, départ à 15h (1h30), 10 avenue de la Porte-de-Montmartre, 75018, Paris - Inscription recommandée, libre participation

L’ambassade du Brésil

Bureau de l'ambassade du Brésil, dans l’Hôtel Schneider. (Ambassade du Brésil en France)

L’ambassade dévoile sa riche collection de tableaux, photographies, tapisseries et sculptures d’artistes brésiliens. Ici dialoguent les décors Second Empire de l'hôtel Schneider et les œuvres de Sebastião Salgado et Di Cavalcanti. Le festival itinérant de danse contemporaine Dança em Trânsito, qui a déjà parcouru 30 villes au Brésil, investit aussi l'ambassade pour l’occasion. Pendant plus de quatre heures, plusieurs pianistes vont par ailleurs se relayer pour jouer les quinze Cartas celestes ("lettres célestes") dans les salles d’apparat. Un programme chargé pour une occasion unique de voyager outre-Atlantique sans quitter Paris.

Uniquement le samedi 17 septembre de 11h à 17h, 34, cours Albert 1er, 75008, Paris - Gratuit, sans réservation