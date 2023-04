Restaurés en Corrèze, les 7952 tuyaux du grand orgue de Notre-Dame vont retrouver leur place dans la cathédrale

Épargnés par l’incendie du 15 avril 2019 mais recouverts de suie et de poussière de plomb, les tuyaux du grand orgue de la cathédrale Notre-Dame de Paris ont été entièrement rénovés dans un atelier corrézien. Ils vont rejoindre la capitale dans quelques jours pour être remontés.

Certains y ont vu un miracle. Lors du gigantesque incendie qui a ravagé Notre-Dame le 15 avril 2019, les flammes ont épargné le grand orgue de la cathédrale, situé sous la rosace côté ouest. Un instrument monumental, qui partage le titre de plus grand orgue de France avec celui de l’église Saint-Eustache dans le quartier des Halles. Un monument donc, qui va retrouver toute sa splendeur grâce au travail minutieux des artisans de l’atelier Cattiaux-Chevron de Liourdres en Corrèze. Des spécialistes de la restauration d’orgues, fiers de contribuer au renouveau de Notre-Dame.

"L’orgue de Notre-Dame a la particularité d’avoir été agrandi à différentes époques, et à chaque fois, une grosse partie du matériel ancien a été réemployée. Ça créé une sorte d’alchimie dans cet instrument où il y a à peu près cinq siècles qui sonnent de manière harmonieuse, donc c’est une histoire vivante du patrimoine organistique français", explique Virgile Bardin, facteur et restaurateur d'orgues.

France 3 Limousin : E. Nguyen Van-Ky / L. Du Rusquec

7952 tuyaux à rénover

Si la forêt de tuyaux du grand orgue a été épargnée par le feu, la suie et les poussières de plomb se sont immiscées dans chaque recoin. Une fois déposés, les 7952 tuyaux qui composent l’instrument, ont été transférés en Corrèze afin d’y être décontaminés, puis rénovés un à un. Un chantier titanesque qui aura duré plus de six mois. Et avant de rejoindre Paris, il a fallu également corriger la sonorité de chaque tuyau.

Une mission confiée à Itaru Sekiguchi qui connaît très bien l’instrument puisqu’il avait déjà participé à sa dernière restauration en 2014. Mais son histoire d’amour avec le grand orgue de Notre-Dame remonte à bien plus loin, c’est même grâce à lui qu’il est devenu facteur et restaurateur d’orgues : "J’avais dix ans et on y allait souvent avec mon père. Après la messe, ils faisaient les auditions, et la première fois que j’ai entendu un orgue, c’était à Notre-Dame. Donc là, c’est un rêve pour moi".

La semaine prochaine, les centaines de caisses contenant les tuyaux rejoindront la capitale. Viendra ensuite le remontage du grand orgue de Notre-Dame et son harmonisation. Les travaux de la cathédrale eux, se poursuivent. La réouverture au public est annoncée pour le 8 décembre 2024.