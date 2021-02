"On a un peu de la bande-son" de l'ère glaciaire : les chercheurs identifient un instrument de musique d'il y a 18 000 ans

Il a été découvert il y a plus de 80 ans, dans la grotte de Marsoulas (Haute-Garonne), mais son utilité vient d'être mise au jour. Une équipe de scientifiques du CNRS, du muséum de Toulouse et du musée du quai Branly émet l’hypothèse que ce gros coquillage, de 31 centimètres de long et 20 centimètres de large, était un instrument de musique. Cette conque de l’ère glaciaire a été sortie en 1931. C’est en décidant de réétudier, avec les techniques d’aujourd’hui, tous les objets de ce site, que les scientifiques toulousains ont eu l’idée de souffler dedans.

"C'est assez étrange de pouvoir souffler là-dedans", raconte Jean-Michel Coure, du département musicologie de l’université Jean Jaurès de Toulouse. Cet instrument original a des qualités propres, en particulier l'épaisseur de sa coquille. Et à l'intérieur, ce n'est pas uniforme, il y a des aspérités, donc ça joue beaucoup sur la couleur particulière, le timbre de la conque."

Chercher des correspondances entre son et images

Cette découverte amène les chercheurs à s'interroger sur des ambiances globales pendant cette période, des fêtes, des rituels... "Il faut travailler sur la relation entre l'image des grottes et le son, explique Carole Fritz, archéologue au CNRS et spécialiste d'art préhistorique. Il se passait forcément des choses, comme des cérémonies par exemple. Le son, que ce soit d'un instrument ou la voix, la résonnance dans une cavité, avait son importance et c'est là-dessus qu'on va organiser et orienter aujourd'hui nos hypothèses et notre recherche."

"Avant, on n'avait que des images, maintenant on peut mettre deux ou trois sons dessus, ce qui est une grande avancée." Pascal Gaillard, chercheur à franceinfo

Mais peut-on réellement parler de "musique" ? "C'était des sons pas trop désagréables à entendre, mais avec une idée différente, évidemment, du concept qu'on a actuellement, précise Pascal Gaillard, enseignant chercheur en psycho-acoustique à l’université Jean Jaurès. Est-ce qu'on a découvert un instrument de musique, je n'en sais rien. Mais on a un peu de la bande-son du Magdalénien [la dernière phase du Paléolithique, comprise entre environ 17 000 et 12 000 ans avant JC], ce qui n'est pas mal je trouve." Désormais, ce gros coquillage a une copie de travail parfaite, pour que les chercheurs continuent à ajuster l’écho de nos ancêtres.