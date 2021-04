L'historien français Marc Ferro, spécialiste de la Russie et de l'URSS, est mort à 96 ans

L'historien Marc Ferro est mort. Spécialiste de l'URSS et de la Russie, il s'était aussi intéressé à la colonisation et au cinéma.

L'historien Marc Ferro, grand spécialiste de l'URSS et de la Russie mais aussi des guerres du XXe siècle, de la colonisation et du cinéma, est décédé dans la nuit de mercredi à jeudi à l'âge de 96 ans, a annoncé à l'AFP sa famille.

Emporté par une complication du Covid-19, "il aura été jusqu'au bout habité par sa passion pour l'Histoire et l'évolution du monde", a souligné sa famille.

Historien de réputation internationale et ancienne figure de la chaîne Arte sur laquelle il avait présenté pendant 12 ans Histoire parallèle, émission dans laquelle il mettait l'Histoire à la portée du grand public, il était aussi un auteur prolifique. Il avait publié l'an dernier son 65e ouvrage, L'entrée dans la vie, sur le destin de grandes personnalités.

Une thèse sur le Révolution de 1917

De père italo-grec et de mère juive ukrainienne, il naît à Paris le 24 décembre 1924. Ses études d'histoire, une passion qu'il cultive depuis son enfance, sont interrompues par la guerre. Passé en zone libre, il étudie pour devenir professeur d'histoire-géographie. Il s'engage dans la Résistance, rejoint le maquis du Vercors pour échapper au STO et participe à la libération de Lyon. Sa mère, déportée, meurt à Auschwitz en 1943.

Jeune marié et père de famille, il est nommé à Oran, en Algérie, pour y enseigner, de 1948 à 1956. Il s'engage en faveur de l'indépendance algérienne. En 1960, il regagne Paris, où il enseigne et prépare une thèse de doctorat consacrée à la Révolution russe de 1917. Il démontre comment la prise de pouvoir de Lénine n'est pas seulement le fait d'un habile coup d'État mais puise ses racines dans une vague de fond.

De l'École des hautes études à Arte

Après, Marc Ferro enseigne à l'École Polytechnique puis dirige le groupe de recherches "Cinéma et Histoire" à l'École des hautes études en sciences sociales (EHESS). Bien qu'ayant échoué sept fois à l'agrégation, cet élève du grand historien Fernand Braudel poursuit sa carrière universitaire, dans laquelle il cherche à analyser les événements et la société sans porter de jugement, et dirige même à partir des années 1970, la prestigieuse revue des Annales.

Directeur de recherche émérite à l'EHESS, il innove à la fin des années 1980 en mettant les archives cinématographiques des grands moments de l'Histoire contemporaine, comme la période 1939-1945 et la Guerre froide, à la portée du grand public.

C'est la naissance d'Histoire parallèle, qu'il présentera sur la Sept (1989-1992) puis sur Arte jusqu'en 2002. Une émission captivante qui a fait de lui l'incarnation de l'Histoire sur le petit écran, avec son visage rond et ses lunettes d'écaille. Il avait co-signé le scénario du film Pétain (1993) de Jean Marboeuf.