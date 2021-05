"Il y a une passion pour l'Empereur" : des cheveux, des assiettes ou des chemises ayant appartenu à Napoléon mis aux enchères

Les cérémonies commémorant le bicentenaire de la mort de Napoléon auront lieu mercredi 5 mai. Un bicentenaire marqué également par une vente aux enchères à Fontainebleau de 365 lots. Elle sera suivie mercredi et jeudi sur internet par des milliers d’acheteurs du monde entier. Monnaies, médailles, tableaux, sculptures, meubles et bien sûr des objets personnels de l’Empereur passeront sous le marteau du commissaire-priseur Maitre Jean-Pierre Osenat. "Il y a toujours eu une passion, un rejet ou un amour, autour de Napoléon et de sa famille, explique-t-il. Pratiquement tout ce qui a touché cette époque n'a jamais été détruit.

Un verre utilisé par Napoléon à Sainte Hélène. (ANNE CHÉPEAU / FRANCE-INFO)

"Les objets sont toujours restés dans les familles et donc aujourd'hui ils ressortent parce que les prix ont augmenté", poursuit le commissaire-priseur. Parmi les pièces rares qui ne manqueront pas de fasciner, il y a une chemise portée par Napoléon. "Vous vous rendez compte qu'il a mis cette chemise-là et je l'ai dans les mains, je ne suis jamais blasé de ça, s'exclame Jean-Pierre Osenat. Elle était à Waterloo dans sa Berline, elle transite et arrive jusqu'ici. On la reconnaît à ce petit N couronné tout petit en fil rouge et c'était ça qui était marqué sur toutes les chemises de Napoléon 1er."

Les bandelettes, tachées du sang de l'Empereur, utilisées lors de son autopsie. (ANNE CHEPEAU / RADIO FRANCE)

Une chemise estimée 30 000 à 40 000 euros. En vente également des bandelettes de tissu ayant été utilisé lors de l’autopsie du corps de Napoléon. Estimation 10 000 à 15 000 euros. "C'est assez étonnant, cette paire de bandelettes, indique le commissaire-priseur. Il y a toujours la traçabilité : comment c'est arrivé ici et comment ça été donné. Le sang de Napoléon est sur ces bandelettes avec l'ADN de l'Empereur."

Assiette du service particulier de Napoléon à Sainte-Hélène estimée à 200 000 euros. (ANNE CHÉPEAU / FRANCE-INFO)

Les acheteurs se verront aussi proposer des cheveux de l’Empereur, des bas qui lui ont appartenu, un gobelet en verre et une assiette dite des quartiers généraux qu’il a utilisés à Sainte Hélène. Très rare, cette assiette est estimée 200 000 euros. La folie Napoléon a gagné le monde entier ce qui a fait monter les prix. "Il y a une passion pour l'Empereur qui est au-delà peut-être même du raisonnable, estime Jean-Pierre Osenat. Certaines personnes sont prêtes à dépenser beaucoup beaucoup d'argent pour avoir la chemise de l'Empereur ou les bas qu'il a porté à tel moment. C'est du fétichisme certainement. En s'intéressant à des objets qui ont touché Napoléon on est dans l'intime. Et quand on est passionné par cette histoire, on ne peut pas aller plus près."

"En même temps Napoléon après Jésus-Christ et les Beatles, c'est la personne la plus célèbre au monde." Jean-Pierre Osenat, commissaire-priseur à franceinfo

Il a fallu un an à l’équipe de Jean-Pierre Osenat pour réunir les 365 lots de cette vente qui est loin d’être la dernière consacrée au Premier Empire, une autre pourrait avoir lieu avant l’été.